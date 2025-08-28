Ärger nach Schalke-Sieg! Trainer macht das Fass auf – „Das musst du mir erklären“

Spiel gedreht, Revierduell gewonnen, Saisonstart geglückt. Beim FC Schalke 04 gibt es jetzt allen Grund zur Freude. Der 2:1-Erfolg gegen den Nachbarn VfL Bochum war zwar keine Glanzleistung – doch beim S04 ist man nach dürren Jahren demütig geworden und freut sich deshalb ausgiebig über den Dreier.

Anders ist die Stimmungslage beim Gegner. Der spielte zeitweise stark auf, gesteht sich die Niederlage aber auch ein – und findet am Ende noch ein Haar in der Suppe, das Trainer Dieter Hecking gerne persönlich erklärt haben will.

Nach Schalke-Sieg: Hecking irritiert über Nachspielzeit

Mit der neuen Saison werden die Nachspielzeiten noch einmal exponentiell verlängert. Das hatte der DFB so angekündigt und hält Wort. Acht Minuten in Karlsruhe, zehn Minuten auf St. Pauli, zwölf Minuten bei Mainz gegen Köln – nur auf Schalke blieb der Zuschlag schlank. Gerade einmal drei Minuten wurden beim 2:1 am Samstagabend draufgelegt. Und das trotz drei Toren, drei Verwarnungen und neun Auswechslungen.

Warum? Das konnte man sich beim VfL auch nicht erklären. Und weil die Bochumer in den letzten Minuten des Spiels wieder Oberwasser hatten und auf den Ausgleich drängten, waren sie darüber auch gar nicht so erfreut. „Irritiert“, so gab Dieter Hecking nach dem Spiel zu Protokoll, sei er über die äußerst geringe und in seinen Augen unverständliche Extrazeit beim Revierduell. „In den letzten Wochen wurde so viel Nachspielzeit gegeben. Schon auf dem Platz hatte er das Gespräch mit Schiedsrichter Frank Willenborg gesucht. Aber da war das Spiel ja schon abgepfiffen.

„Das musst du mir erklären“

Der Referee habe ihm verraten, dass die drei Minuten die technische Zeit gewesen sei. „Ich sage: Okay, technische Zeit? Das musst du mir erklären. Drei Tore, vier oder fünf Wechselslots, die wir gehabt haben, da sind wir schon bei vier, fünf Minuten. VAR-Überprüfung beim Tor nochmal und etliche Unterbrechungen, wo Spieler am Boden gelegen haben.“

Eine zufriedenstellende Antwort bekam er wohl nicht. Nachdem er klipp und klarstellte, dass er das in keinster Weise als ausschlaggebend für die Niederlage erachte, fordert Hecking nun aber mehr Einheitlichkeit. „Das sind Dinge, die man irgendwie auch nicht nachvollziehen kann“, sagte er nach der schmerzhaften Niederlage beim FC Schalke 04.