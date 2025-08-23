Wird Schalke – Bochum zum Abschiedsspiel? Verbleib nicht sicher

Es ist Derby-Zeit im Ruhrpott! In der Veltins Arena kommt es am Samstagabend (23. August) zum Duell Schalke – Bochum. Beide Mannschaften sind mit drei Punkten aus den ersten zwei Ligaspielen in die Saison gestartet.

Doch nicht nur für viele Fans dürfte die Begegnung Schalke – Bochum eine ganz Besondere werden. Auch für einen Spieler von Königsblau könnte es emotional werden. Bestreitet er sein letztes Spiel im Trikot des FC Schalke 04?

Schalke – Bochum als Abschiedsspiel für Sylla?

Dass Moussa Sylla Schalke noch in diesem Sommer verlassen könnte, ist kein Geheimnis. Der Nationalspieler Malis kommt in 31 Pflichtspieleinsätzen für den S04 auf ganze 17 Tore. Zahlen, die auch über die Landesgrenzen hinaus Begehrlichkeiten wecken. So sollen zuletzt der RSC Anderlecht, Swansea City und der FC Sevilla um den 25-Jährigen gebuhlt haben. Zu einem Transfer kam es nicht – beziehungsweise noch nicht.

Denn wie die „Bild“ berichtet, wird Sylla im Spiel Schalke – Bochum „fast sicher“ sein letztes Heimspiel für den S04 absolvieren. Dem Vernehmen nach ist Königsblau noch immer auf Einnahmen angewiesen und könnte daher zu einem Verkauf von Sylla gezwungen sein, um seinen Schuldenberg weiter abzubauen.

Bekommt Baumann seinen Willen?

Auf Schalke soll man wohl auf eine Ablösesumme in Höhe von sieben Millionen Euro pochen, zusätzlich Bonuszahlungen. Vor dem Duell Schalke – Bochum hat sich offenbar noch kein Interessent dazu bereit erklärt, diese Summe aufzubringen.

Sollte Sylla allerdings gegen den VfL Bochum erneut überzeugen, könnte der Malier selbst persönlich dabei helfen, seinen Wechsel voranzutreiben. Es wäre eine Win-Win-Situation für den Spieler und den FC Schalke 04.