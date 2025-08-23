Aufsehen bei Schalke – Bochum! S04-Legende auf den Rängen

Das kleine Pott-Derby Schalke – Bochum sorgte im Vorfeld für eine Menge Diskussionen. Beide Mannschaften waren mit einem Sieg und einer Niederlage in die neue Spielzeit gestartet. Demensprechend bahnte sich ein enges Duell der NRW-Nachbarn an.

Das Duell Schalke – Bochum zog dabei offenbar so weite Kreise, dass am Samstagabend (23. August) eine echte Legende von Königsblau vorbeischaute. An diesen Spieler werden sich wohl viele Fans des Revierklubs gerne zurückerinnern.

Huntelaar schaut sich Schalke – Bochum an

128 Tore in 249 Pflichtspieleinsätzen, dazu der Gewinn des DFB-Pokals in 2011 und der Torjägerkanone in 2012. Klaas-Jan Huntelaar hat auf Schalke seine Spuren hinterlassen. Dass dem 42-Jährigen Königsblau immer noch am Herzen liegt, bewies Huntelaar nicht zuletzt in der Saison 2020/21, als der Holländer im Spätherbst seiner Karriere zum S04 zurückkehrte, um seinen Klub vor dem Abstieg zu bewahren.

Mittlerweile ist der „Hunter“ im Ruhestand. Beim Duell Schalke – Bochum ließ es sich der frühere Stürmer allerdings nicht nehmen, einmal in der Veltins Arena vorbeizuschauen. So fingen die „Sky“-Kameras Huntelaar auf der Tribüne ein – natürlich mit einer Currywurst in der Hand.

Ajax-Engagement beendet

Zeit für einen Besuch auf Schalke dürfte Huntelaar derzeit jedenfalls reichlich haben. Seinen Job als Technischer Direktor bei Ajax Amsterdam ist der 42-Jährige seit März dieses Jahres los, seitdem hat der Niederländer keinen weiteren Posten im Profifußball bekleidet.

Eine erneute Rückkehr zum S04 ist derweil auszuschließen. Alle Positionen in der Schalker Vereinsführung sind bekleidet. Dem „Hunter“ bleibt also vorerst nur die Rolle als Zuschauer in seiner alten sportlichen Heimat.