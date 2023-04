FC Schalke 04: Talent überzeugt auch bei Leih-Klub nicht – keine Zukunft mehr bei S04?

Als sich die Wege trennten, war der Plan klar: Blendi Idrizi sollte nach seiner Leihe zu Jahn Regensburg mit ordentlich Spielpraxis im Gepäck zurückkehren und dann bestenfalls auch beim FC Schalke 04 aufblühen.

Doch derzeit deutet wenig darauf hin, dass dieser Plan aufgeht. Statt sich beim Leihklub für höhere Aufgaben zu empfehlen, überzeugt Idrizi auch in Regensburg nicht. Unter diesen Umständen dürfte hinter seiner Zukunft beim FC Schalke 04 ein dickes Fragezeichen stehen.

FC Schalke 04: Leihplan mit Idrizi geht nicht auf

Es ist noch nicht lange her, da hat man sich auf Schalke für diesen Transfer gefeiert. Peter Knäbel nannte Blendi Idrizi als eines der Paradebeispiele, wie der S04 sich mit Spielern verstärkt, die „durchs Raster gefallen“ sind (hier mehr). Der Kosovare kickte mit 20 noch in der Verbandsliga, im Januar 2020 holte Schalke den Mittelfeldmann von Fortuna Köln in seine U23. Dort trumpfte er so stark auf, dass er nur fünf Monate später sein Bundesliga-Debüt gab.

Im Wiederaufstiegsjahr kam er in fast jeder Partie zum Einsatz. Die mangelnde Perspektive, dass das auch nach der Bundesliga-Rückkehr der Fall sein wird, ließ den Leih-Plan reifen. Mit Regensburg fand man eine Zweitliga-Adresse, an der Idrizi Einsätze, Erfahrung und Selbstbewusstsein sammeln sollte, um nach einem Jahr zum FC Schalke 04 zurückzukehren.

Bank-Pendler jetzt auch noch verletzt

Nun, wo sich die Saison auf der Zielgeraden befindet, muss konstatiert werden: Dieser Plan ist nicht aufgegangen. Der fast 25-Jährige startete zwar als Stammspieler, konnte sich dort aber nicht behaupten. Seither pendelt er zwischen Startelf und Bank, wird in der Offensive von Position zu Position geschoben und kann trotzdem lediglich eine einzige Torbeteiligung aufweisen.

Schalke-Leihzgabe Blendi Idrizi im Trikot von Jahn Regensburg. Foto: IMAGO/Philipp Szyza

Bei allen Beteiligten dürfte das die Zweifel nähren, ob eine Rückkehr zu Königsblau eine sinnvolle Idee ist. Wer sich bei einem Kellerkind der zweiten Liga nicht durchsetzen kann, wird auf Schalke schlechte Karten haben – egal ob der S04 die Klasse hält oder nicht.

Nun fällt der Leihspieler auch noch wochenlang aus, mit einem Muskelfaserriss womöglich gar für den Rest der Saison, und hat kaum eine Chance, das entstandene Bild noch zu verändern. Düstere Aussichten für eine Zukunft beim FC Schalke 04. Hinzu kommt ein weiteres Problem: Mit nur noch einem Jahr Vertragslaufzeit ist eine erneute Leihe nicht erlaubt. Womöglich trennen sich die Wege im Sommer endgültig.