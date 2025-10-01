Über ein Jahr vereinslos! Letzte Chance für Ex-Schalke-Profi, die Karriere zu retten

Im Sommer 2024 durchlebte der Kader des FC Schalke 04 einen erneuten Umbruch. Zahlreiche Spieler mussten damals gehen, so auch Blendi Idrizi. Für den Mittelfeldspieler hatten die Knappen keine Verwendung mehr.

Für Idrizi der Auftakt in eine schwere, eine ungewisse Zeit. Denn es sollte sich einfach kein Verein finden, der den 27-Jährigen unter Vertrag nehmen wollte. Jetzt, nach einem Jahr und drei Monaten in der Vertragslosigkeit, bietet sich für den Ex-Schalke-Profi nun doch noch die Chance, die eigene Karriere zu retten.

Ex-Schalker Idrizi geht nach Altach

Die Verpflichtung des zuletzt vereinslosen Spielers gab der SCR Altach am Mittwoch (1. Oktober) bekannt. Idrizi unterschreibt für ein Jahr, inklusiver Option auf eine Verlängerung. Nach Erfahrungen in der ersten und zweiten deutschen Liga geht es für ihn also ins österreichische Oberhaus. Dort will er nochmal einen Neustart wagen.

Denn zur Wahrheit gehört auch, dass Idrizi in seiner vereinslosen Zeit mit einer Verletzung zu kämpfen hatte. Nach Auskunft seines neuen Arbeitgebers habe der ehemalige Schalke-Spieler bereits seit Sommer ein Rehaprogramm beim SCR absolviert.

Verletzung überwunden

„Es ist ein Vorteil, dass Blendi den Verein bereits durch sein Rehaprogramm hier kennt und wir ihn in den vergangenen Wochen intensiv beobachten und persönlich kennenlernen konnten“, kommentiert Sportdirektor Philipp Netzer den Deal. Laut Vereinsmitteilung habe Idrizi mittlerweile auch schon am Teamtraining teilnehmen können und werde auch bald wieder über die nötige Spielfitness verfügen.

Idrizi gibt zu Protokoll, dass er sich von Anfang an in Altach wohlgefühlt habe. „Umso schöner ist es jetzt, offiziell Teil des Teams zu sein. Ich möchte schnell meinen Beitrag leisten und gemeinsam mit den Jungs erfolgreich sein“, so der Deutsch-Kosovare.

Idrizi war im Winter 2020 zunächst in die zweite Mannschaft des FC Schalke 04 gewechselt. Während der Abstiegssaison 2020/2021 durfte er sich allerdings auch über einige Profieinsätze freuen, in der zweiten Liga gehörte er dann fest zum Profikader. Nach einer Leihsaison beim Jahn Regensburg blieb er noch ein weiteres Jahr auf Schalke, ehe sein Vertrag auslief. Für die Knappen absolvierte Idrizi insgesamt 43 Spiele.