Helden-Tat in Bielefeld – Schalke! S04-Fans können es nicht fassen – „Gehört in den Jahresrückblick!“

Mit Arminia Bielefeld war Schalke am 8. Spieltag bei einem Aufsteiger zu Gast, der mehr als ordentlich in die Saison gestartet war. Eine echte Probe für S04 – mit der Chance, den aktuellen Aufwärtstrend zu bestätigen.

Trainer Miron Muslic hat schon nach wenigen Spielen spürbaren Einfluss auf das Team genommen. Bei Königsblau herrscht nach Jahren endlich wieder Euphorie – besonders in den ersten Minuten der Partie Bielefeld – Schalke war das deutlich zu spüren.

Bielefeld – Schalke: Mega-Rettung von Gantenbein

Schalke erwischte gegen Arminia Bielefeld einen echten Traumstart. Nach einem Fehler von Arminia-Keeper Kersken brachte Antwi-Adjei S04 in der elften Minute früh in Führung. Hasan Kurcuya legte in der 19. Minute nach – 2:0.

Doch der starke Start war nicht nur der Offensive zu verdanken. Auch in der Defensive sorgte ein Mann für eine Szene des Spiels: Adrian Gantenbein. In der 35. Minute lief Bielefeld-Star Monju Momuluh frei auf Loris Karius zu, lupfte den Ball stark über den Keeper – das Tor schien sicher. Doch nicht mit Gantenbein!

Schalke-Fans feiern ihn

Der rechte Schienenspieler von Schalke 04 sprintete zurück und klärte in vollem Tempo per Kopf auf der Linie – eine Rettungstat in letzter Sekunde, die bei den Fans für Begeisterung sorgte. Auf „X“ schrieb ein S04-Anhänger: „Was Gantenbein da gerade gemacht hat, gehört in jeden Jahresrückblick!“ Ein anderer Fan gestand: „Ich muss mich bei Adrian Gantenbein entschuldigen.“ Und ein weiterer fasste es knapp zusammen: „Sensationell von Gantenbein!“

Gantenbein ist einer der vielen Schalker, die unter Muslic neues Selbstvertrauen getankt haben. Auf der rechten Seite ist er inzwischen eine feste Größe – und bewirbt sich mit solchen Aktionen immer mehr um einen Platz in den Herzen der Fans.