Schalke-Fans nach Manga-Hammer fassungslos – „Komplett unnötig“

Nach zwölf Punkten aus den ersten sechs Spielen schien bei Schalke seit langem endlich mal wieder Ruhe eingekehrt zu sein. Sportlich lief es bei Königsblau, dazu hatte sich auch die wirtschaftliche Lage zuletzt enorm verbessert.

Doch Schalke wäre schließlich nicht Schalke, wenn eine Nachricht diese Ruhe nicht abrupt beenden würde. Eine Hammer-Meldung um Kaderplaner Ben Manga sorgt für jede Menge Trubel beim Revierklub: Er muss nämlich den Klub verlassen. Die Fans des S04 können es nicht fassen.

Schalke: Wenig Verständnis für Manga-Rauswurf

Doch was war überhaupt passiert? Wie die „Bild“ zunächst vermeldete, muss Ben Manga auf Schalke seinen Hut nehmen. Diese Entscheidung habe Sportvorstand Frank Baumann dem 51-Jährigen mitgeteilt, nachdem sich Baumann in diesem Sommer zunächst selbst ein Bild von der Arbeit Mangas gemacht habe. Die offizielle Verkündung gab es dann auch direkt am Montag (22. September), als Ben Manga aus seinem Urlaub zurückgekehrt war. Als Abfindung stehen dem Ex-Kaderplaner jetzt 800.000 Euro zu.

Die Reaktionen der zuletzt eigentlich gut gelaunten Schalker Fanszene lässt in den sozialen Medien natürlich nicht lange auf sich warten. Auch sie hatten das Ende von Manga auf Schalke überhaupt nicht kommen sehen. Doch viele Anhänger sind sich jetzt schon einig: Diese Entscheidung von Frank Baumann können sie nicht nachvollziehen!

Manga-Entlassung ein „Riesen-Fehler“

So heißt es etwa auf „X“ (ehemals Twitter): „Da muss es aber intern gekracht haben, weil sonst ist das aktuell komplett unnötig“, „Riesen Fehler, gerade in der jetzigen Situation, wo endlich mal Ruhe eingekehrt war“ oder „Ein Moment, wo ich gar nicht damit gerechnet habe. Hatte gerade die Ruhe genossen.“

Einige S04-Fans erkennen das konsequente Handeln von Sportvorstand Baumann allerdings auch an: „Wow, Frank Baumann zieht wirklich durch“, kommentiert ein „X“-User etwa, dessen anerkennende Worte auf der Social-Media-Plattform jede Menge Zuspruch findet.