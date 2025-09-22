Ben-Manga-Beben auf Schalke perfekt: Jetzt packt S04-Boss Baumann aus

Ruhe auf Schalke? Das bleibt den Fans der Königsblauen nicht gegönnt. Obwohl es sportlich nach langer Zeit wieder bergauf geht, folgt jetzt das nächste Beben – diesmal auf der Führungsetage.

Wie S04 offiziell mitteilt, wurde Kaderplaner Ben Manga freigestellt. Eine Nachricht, die wie aus dem nichts kommt. Schließlich ist die Transferperiode abgeschlossen und der Fokus sollte sich auf die Liga richten. Doch nicht auf Schalke. Baumann liefert jetzt zumindest eine Erklärung.

Ben Manga bei Schalke raus

800.00 Euro Abfindung kassiert Ben Manga einem Bericht der „Bild“ zufolge. Eine fette Summe, die sich Schalke eigentlich nicht mal eben leisten kann. Für die Entlassung muss es daher ein sinnvolles Motiv geben. „Wie bei meinem Amtsantritt angekündigt, habe ich die vergangenen Monate genutzt, um mir ein umfassendes Bild unseres sportlichen Bereichs zu machen. Nach dem Ende der Haupttransferperiode haben wir sorgfältig analysiert, was gut funktioniert und wo wir Potenziale sehen“, so Sportvorstand Baumann.

+++ Schalke-Fans nach Manga-Hammer fassungslos – „Komplett unnötig“ +++

Was also wohl nicht gut funktioniert hat, scheint die Zusammenarbeit mit Ben Manga gewesen zu sein. Daher verabschiedet sich Baumann nun auch auf offiziellem Wege von ihm: „Ben stieß in einer schwierigen Phase zum Club und konnte Impulse in seinen Bereichen setzen. Wir danken ihm für seine Arbeit und wünschen ihm beruflich wie privat alles Gute.“

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ersatz gesucht

Wie Schalke über ihre offiziellen Kanäle mitteilt, wird Baumann vorerst den Aufgabenbereich von Ben Manga übernehmen. Dabei soll es allerding nicht bleiben, teilt der Sportvorstand mit: „Wir sind vorbereitet, haben bereits die genauen Anforderungen definiert. Jetzt steht im Fokus, konkrete Gespräche zu führen und die besten Kandidaten für die jeweiligen Aufgaben zu finden. Wir werden den Prozess ähnlich gestalten wie bei der Trainer-Suche – gewissenhaft, gründlich und ganzheitlich“,

Genutzt wird der Rauswurf von Ben Manga, um den Ablauf der Kaderplanungen noch einmal genau zu prüfen: „Wir werden uns intensiv damit beschäftigen, welche Zielmärkte wir in den Fokus nehmen und welche Profile wir dort suchen (…) Matthias Tillmann hat das Projekt mit den zuständigen Abteilungen vor gut einem Jahr angestoßen, und wir werden es gemeinsam fortführen.“

Hier mehr News für dich:

Wann jetzt ein Ersatz für Ben Manga präsentiert werden soll, bleibt vorerst unklar. Baumann wird jetzt aber zunächst diese Position übernehmen. Ob er dann sogar auf Dauer die Rolle Ben Mangas übernimmt? Geplant ist dies zumindest nicht, doch die Spekulationen bleiben vorerst.