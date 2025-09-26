Kündigungswelle auf Schalke? Manga-Aus könnte schwere Folgen haben

Ben Manga ist auf Schalke seit einigen Tagen Geschichte. Der einstige Kaderplaner wurde von Sportvorstand Frank Baumann vor die Tür gesetzt. Mangas Macht war in der Klub-Führung zuletzt immer mehr geschwunden.

Das Aus des 51-Jährigen könnte nun weitere Konsequenzen nach sich ziehen. Eine echte Kündigungswelle droht über Schalke hinwegzuziehen. Auch diese Mitarbeiter müssen jetzt richtig zittern.

Neue Scouting-Methoden auf Schalke

Manga hat bei seiner Ankunft auf Schalke im Sommer 2024 einiges auf den Kopf gestellt. Der einstige „Perlentaucher“ von Eintracht Frankfurt ist für seine konservativen Scouting-Methoden bekannt. Heißt im Umkehrschluss: Statt sich groß auf Daten zu verlassen, setzt Manga auf ein Spieler-Scouting im Stadion. Auch das Menschliche zählt für den einstigen Schalker Kaderplaner. Dass Manga das alles nicht allein bewerkstelligen kann, dürfte klar sein.

So brachte Manga gleich zehn Scouts mit zum Revierklub, die für ihn die richtigen Spieler ausfindig machen sollten. Nun ist der 51-Jährige allerdings nicht mehr da. Die Frage: Was passiert mit den vielen Scouts? Sportvorstand Baumann setzt bekanntermaßen mehr auf Daten-Scouting, als bei Manga der Fall gewesen ist.

Müssen Mangas Scouts gehen?

Wie die „Bild“ jetzt berichtet, ist die Zukunft von Mangas Scouts völlig offen. Demnach soll von Fall zu Fall entschieden werden, wer auf Schalke bleiben darf und wer den Verein verlassen muss. Angesichts der schwachen Transfer-Bilanz des Manga-Systems ist allerdings anzunehmen, dass viele Scouts ihre Koffer packen müssen.

Parallel dazu sucht Schalke nach einem Nachfolger für den entlassenen Manga. Klar ist allerdings jetzt schon: Der Aufgabenbereich wird deutlich kleiner ausfallen. Demnach soll die neue Stelle nicht mehr „Kaderplaner“ heißen, sondern „Direktor/Leiter Scouting-Abteilung“.