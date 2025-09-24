Muslic bestätigt es: Schalke muss plötzlich um Leistungsträger bangen!

Gegen den 1. FC Magdeburg war es für Schalke 04 ein absoluter Erfolg – auch, weil Kapitän Kenan Karaman in dieser Saison erstmals so richtig gezündet hat. Durch seinen Doppelpack konnte S04 einen 2:0-Erfolg nach Hause fahren.

Doch der Sieg hatte dennoch einen bitteren Beigeschmack. In der 89. Minute folgte ein Schockmoment: Leistungsträger und Vizekapitän Timo Becker musste ausgewechselt werden. Jetzt verkündet Miron Muslic die bittere Kunde.

Schalke bangt um Becker

Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen die SpVgg Greuther Fürth gab Muslic ein bitteres Update: „Wir haben Hoffnung, aber man muss realistisch bleiben. Timo hat starke Schmerzen, tut sich momentan unglaublich schwer. Er war auch nicht in der Lage, einmal zu trainieren.“

+++ Tickende Zeitbombe: Knallt es zwischen Amin Younes und Schalke 04? +++

Bittere Kunde für alle Schalke-Fans – und Muslic weiter trübt: „Die Möglichkeit, dass Timo ausfällt, ist ganz klar da.“ Das wäre für Schalke ein schwerer Schlag. Schließlich hatten die Königsblauen einen starken Saisonstart – auch dank Rückkehrer Timo Becker. Der 28-Jährige hat eine neue Stabilität und mentale Stärke in das Team gebracht. Und diese wird jetzt aller Voraussicht nach gegen Fürth fehlen.

S04 zeigt sich als Einheit

Muslic bezeichnet Becker als „absoluten Performance-Player“, doch man habe eine Möglichkeit vorbereitet, wie man ihn auf der rechten Seite der Dreierkette ersetzen könne. „Wir können ihn nicht eins zu eins ersetzen, das ist auch ganz klar, aber wir haben einen guten Plan, wie wir das machen.“

Hier mehr News für dich:

Namen wollte Muslic noch nicht bekannt geben, aber man „habe ein oder zwei Optionen“, wie man Becker ersetzen könnte. Aller Voraussicht nach wird Schalke also auf ihren Vizekapitän verzichten müssen. Doch S04 wirkt bislang unter Muslic wie eine Einheit, bei der der Erfolg nicht nur an einem einzelnen Spieler hängt.