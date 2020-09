Schalke zu Gast in München – ausgerechnet ER hat vor Anpfiff einen großen Auftritt

Am Freitagabend ist es endlich so weit: Der FC Bayern München und Schalke 04 eröffnen die 58. Bundesliga-Saison.

Wie zu jedem Bundesliga-Auftakt wird es auch am Freitag vor dem Spiel zwischen Bayern und Schalke in der Allianz Arena eine große Show geben. Ein zentraler Teil dieses Events sorgt schon jetzt für großen Wirbel.

Bayern gegen Schalke zum Saison-Auftakt

Dabei geht es um die Nationalhymne. Diskutiert wird in diesem Zusammenhang allerdings nicht die Frage, ob es im Jahr 2020 wirklich noch diesen patriotischen Programmpunkt braucht. Vielmehr steht der Sänger der Nationalhymne im Zentrum der Diskussionen.

Gesungen wird die Hymne am Freitagabend ausgerechnet vom Popsänger Sasha. Der 48-Jährige ist seit jeher glühender Anhänger von Borussia Dortmund, dem größten Erzrivalen der beiden Teams, die am Freitagabend aufeinandertreffen.

Endlich geht's los!

Sowohl die Bayern als auch Schalke werden gewiss darüber hinweg sehen können. Die beiden Teams freuen sich wohl eher darüber, dass die Saison endlich für sie losgeht. Denn am vergangenen Wochenende kamen beide Vereine in der 1. Runde des DFB-Pokals noch nicht zum Einsatz.

Das Erstrundenspiel der Bayern gegen Düren findet erst im Oktober statt, weil der DFB den Münchnern nach ihrem Champions-League-Finale am 23. August mehr Zeit zur Vorbereitung gewähren wollten.

Und die Schalker müssen auf ihre Erstrundenpartie wohl noch etwas länger warten, weil der Bayerische Fußballverband es nicht schafft, den rechtmäßigen Gegner des FC Schalke zu benennen.

Wagner und Co. heiß auf die Bayern

Und so stehen die Bayern und Schalke am Freitagabend vor dem ersten Pflichtspiel in dieser Saison. Die Königsblauen hoffen auf ihren ersten Sieg in der Allianz Arena seit März 2011. Damals hatte Schalke im Halbfinale des DFB-Pokal dank eines Treffers von Raúl 1:0 in München gewonnen.

„Wir treffen auf die derzeit vielleicht beste Mannschaft der Welt“, sagt Schalke-Trainer David Wagner: „Es kann momentan keine spannendere Aufgabe geben.“ (dhe)