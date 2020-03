Schalke – Bayern: Mega-Spruchband wegen Hopp! Doch DIESES provokante Plakat wurde völlig übersehen

Gelsenkirchen. Am Dienstagabend kam es im DFB-Pokal zum Spiel zwischen Schalke und Bayern. Die Partie hatte gerade erst begonnen, da gab es bereits die ersten großen Spruchbänder mit Bezug zur Causa Dietmar Hopp.

Vor dem Duell im DFB-Pokal zwischen Schalke und Bayern hatten Fans und Experten bereits vermutet, dass es zu solchen Szenen kommt.

DFB-Pokal: Riesen-Plakat bei Schalke - Bayern

Hintergrund: In den vergangenen Wochen hatten Fans verschiedener Bundesligisten mit teils geschmacklosen Plakaten und Spruchbändern ihren Unmut über die Kollektivstrafe zum Ausdruck gebracht, die Borussia Dortmund kassiert hatte. Der BVB muss in den beiden kommenden Spielzeiten bei seinen Auswärtspartien in Hoffenheim auf seine Fans verzichten, weil einige BVB-Anhänger wiederholt mit Spruchbändern und Sprech-Chören gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp gepöbelt hatten.

Bei manchen Spielen in den vergangenen Wochen hatten die Schiedsrichter die Partien kurzzeitig unterbrochen, als Fans zum Beispiel das Konterfei von Hopp im Fadenkreuz oder Spruchbänder mit geschmacklosen Pöbeleien präsentiert hatten.

Klare Botschaft der Schalker Ultras: „Dementer Fußball Bund: Zusage gegen Kollektivstrafen vergessen, versucht ihr nun uns Fans mit Spielabbrüchen zu erpressen.“ Foto: imago images/Revierfoto

„Dementer Fußball Bund“

Auch für das Spiel im DFB-Pokal zwischen Schalke und Bayern hatten viele Fußballfans und Experten erwartet, dass es zu ähnlichen Szenen kommen würde. Unmittelbar nach Anpfiff rollten die S04-Ultras auf der Nordkurve dann riesige Spruchbänder aus.

+++ Schalke - Bayern LIVE: Hier alle Highlights des Spiels +++

Die Nachricht, die offenbar von den Ultras Gelsenkirchen kam: „Dementer Fußball Bund: Zusage gegen Kollektivstrafen vergessen, versucht ihr nun uns Fans mit Spielabbrüchen zu erpressen.“

Dieses große Spruchband wurde auch bei den TV-Übertragungen bei der ARD und bei Sky gezeigt und von den Kommentatoren thematisiert. Ein anderes Plakat ging hingegen völlig unter.

„Wenn wir jetzt ein Hurensohn-Plakat zeigen...“

In der Ecke in der Arena, in der die Gruppierung der Hugos sich für gewöhnlich aufhält, gab es ein Spruchband, das dem typisch derben Humor dieser Fangruppe entspräche: „Wenn wir jetzt ein Hurensohn-Plakat zeigen, hört ihr dann auch auf zu spielen, und wir schaffen es ins Elfmeterschießen?“

„Die Medien schreien, und Schalke spricht. Nachgedacht wird wieder nicht. Sauber, Vorstand!“ Foto: imago images/RHR-Foto

Erneute Plakate in Halbzeit zwei

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es Plakate von UGE und Hugos. Diesmal gab es reichlich Proteste gegen den Vorstand des eigenen Herzensvereins. So hieß es auf einem großen Banner auf der Nordkurve: „Die Medien schreien, und Schalke spricht. Nachgedacht wird wieder nicht. Sauber, Vorstand!“

Und aus der Ecke der Hugos hieß es zunächst: „Die Werte unseres Vereins habt ihr mit Tönnies verraten. Spart euch eure Stellungnahmen.“

Später gab es aus der Ecke noch ein weiteres Spruchband: „Wer im Glashaus sitzt, sollte zuerst mit Clemens Tönnies reden. Ihr Heuchler!“

„Wer im Glashaus sitzt, sollte zuerst mit Clemens Tönnies reden. Ihr Heuchler!“ Foto: imago images/RHR-Foto

Schalke - Bayern: So lief das Spiel

Die Schalker begannen mutig und hatten durch Guido Burgstaller eine riesige Chance. Nach einer Flanke von Weston McKennie traf der S04-Stürmer die Latte.

Mit zunehmender Spieldauer kamen die Bayern immer besser ins Spiel und wurden immer dominanter. Joshua Kimmich brachte die Gäste in der 40. Minute mit einem Schuss vond er Strafraumkante in Führung.