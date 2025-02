FC Schalke 04: Sie spielten schon zusammen – werden SIE das neue Traum-Duo?

In letzter Minute schlug der FC Schalke 04 noch einmal auf dem Transfermarkt zu, holte Aymen Barkok ablösefrei vom Mainz 05 nach Gelsenkirchen. Dort soll er nun die Offensive ankurbeln – und trifft dabei auf ein paar alte Kumpels.

Mit Amin Younes, Marcin Kaminski und auch Kapitän Kenan Karaman hat er in der Vergangenheit bereits zusammengespielt. Mit Karaman könnte er beim FC Schalke 04 zu einem neuen Traum-Duo werden.

FC Schalke 04: Barkok kennt drei Schalke-Stars schon

Bei Fortuna Düsseldorf stand Barkok von 2018 bis 2020 gemeinsam mit Karaman auf dem Feld. Damals war Barkok noch als junges Talent von Eintracht Frankfurt an die Fortuna verliehen worden, bekam nicht ganz so viel Spielzeit. Karaman galt schon als Leistungsträger. Und auch Kaminski spielte in der Saison 2018/2019 gemeinsam mit den Beiden bei der Fortuna.

Das sind allerdings nicht die einzigen beiden Kicker, die Barkok schon kennt. „Mit Amin Younes habe ich in Frankfurt zusammengespielt. Wir hatten eine sehr erfolgreiche gemeinsame Zeit bei der Eintracht. Er ist ein überragender Kicker“, berichtet Barkok im Interview auf der Vereinshomepage von Schalke. Über Karaman und Kaminski sagt er dort: „Wir kennen uns aus der Zeit bei Fortuna Düsseldorf. Beide sind ebenfalls ganz tolle Charaktere und sehr gute Fußballer.“ Die Integration ins Team wird ihm dank Karaman und Co. sicher leichter fallen.

Barkok und Karaman – das neue Traum-Duo?

Besonders beeindruckt ist Barkok aber von dem Weg von Karaman, der bei Schalke zum Führungsspieler geworden ist. „Diese Rolle hat er aus der Ferne betrachtet überragend ausgefüllt. Ich habe vor einigen Wochen auf YouTube seine Ansprache vor dem Auswärtsspiel in Paderborn gesehen, das hat mich total gepackt“, erklärt der 26-Jährige.

Weiter verrät er: „Zu unserer gemeinsamen Zeit in Düsseldorf war noch nicht abzusehen, dass Kenan sich zu solch einem Führungsspieler entwickelt. Er füllt die Rolle als Kapitän großartig aus. Ein super Fußballer war er schon immer.“

Und vielleicht lässt sich Barkok von Karaman mitziehen. Auf dem Platz könnten sie in der Rückrunde ein kongeniales Duo bilden. Barkok als Dribbler und Vorbereiter im Mittelfeld und Karaman als Abnehmer für seine Vorlagen und eiskalter Vollstrecker.