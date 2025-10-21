Zukunft auf Schalke ungewiss! S04-Star meldet sich mit klaren Worten

Christopher Antwi-Adjei plant offenbar langfristig beim FC Schalke 04. Der 31-Jährige machte am Montag (20. Oktober) nach dem Training deutlich: „Klar“, antwortete er entschieden auf die Frage, ob er beim S04 bleiben wolle.

Begeistert fügte der Offensivspieler laut „Ruhr24“ hinzu: „Schalke ist ein geiler Club.“ Seine Liebe für den Verein begann schon früher: „Als ich damals nicht offiziell für Schalke gespielt habe, habe ich schon Schalke-Trikots getragen.“

Vertrag beim FC Schalke 04 bis 2026

Obwohl aktuell noch keine Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung geführt wurden, zeigt sich der Flügelspieler gelassen. „Wir sind auch sehr, sehr früh dran. Also bis zum nächsten Sommer kann ja noch viel passieren“, sagte Antwi-Adjei und ergänzte: „Wir sind jetzt noch nicht mal im November, Dezember, also noch nicht mal bei der Winterpause und deshalb bin ich da ganz entspannt.“

Der Vertrag des S04-Profis läuft noch bis zum 30. Juni 2026 und enthält Medienberichten zufolge eine spannende Klausel: Sollte der FC Schalke 04 den Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffen, verlängert sich sein Arbeitspapier automatisch. Doch das ist noch nicht alles. Antwi-Adjei müsste dafür auch auf mindestens 20 Pflichtspieleinsätze in der aktuellen Saison kommen. Mit seinen bisherigen neun Einsätzen ist er auf einem guten Weg.

S04-Profi rückt in die Startelf

Durch die Verletzung seines Kollegen Christian Gomis hat Antwi-Adjei zuletzt seinen Platz in der Startelf gefunden und konnte dabei auch mit einem Tor glänzen.

Die Fans des FC Schalke 04 dürfen sich also freuen: Christopher Antwi-Adjei fühlt sich rundum wohl in Gelsenkirchen und hat eine klare Vision für die Zukunft – und die soll königsblau sein,