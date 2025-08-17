Nach Rassismus-Skandal um Antwi-Adjei – jetzt spricht der Schalke-Star!

Der Schalker 1:0-Auswärtssieg im Erstrundenduell des DFB-Pokals gegen Lokomotive Leipzig wurde am Sonntagnachmittag (17. August) zur Nebensache. Der Rassismus-Vorfall um Christopher Antwi-Adjei erschütterte viele Fans von Königsblau.

Nachdem der Regionalligist den Vorfall während des Spiels noch nicht verifizieren wollte, packt der Schalke-Profi nach Abpfiff selbst aus. Er findet für die Beleidigungen aus dem Leipziger Block deutliche Worte.

Vorfall für Schalke-Profi Antwi-Adjei „enttäuschend“

Am „Sky“-Mikrofon bestätigte Antwi-Adjei die Befürchtung vieler Fans: Der 31-Jährige war rassistisch beleidigt worden: „Ich glaube das hat auf keinem Fußballplatz – generell im Alltag – etwas zu suchen. Ich will jetzt gar nicht die Worte nennen, die gefallen sind. Ich bin kein Typ, der nach Hause geht und weint. Trotzdem finde ich das enttäuschend, dass man das in der heutigen Zeit noch auf dem Platz vorfindet.“

Weiter betont Antwi-Adjei, dass er nicht den ganzen Leipziger Fanblock angreifen wolle: „Es sind immer vereinzelte Personen, die hier im Stadion meinen, dass sie sich alles erlauben können oder etwas besseres seien. Aber naja. Mund abwischen, wir sind jetzt weitergekommen. Ich hoffe, dass sowas in Zukunft nicht so häufig passiert.“ Ein Spielabbruch wollte der Schalke-Profi derweil nicht provozieren.

Schalke gibt Antwort auf dem Platz

Die Antwort auf diesen Vorfall haben Antwi-Adjei – der im Übrigen die vollen 120 Minuten durchspielte – und seine Teamkollegen derweil auf dem Rasen gegeben. Am Ende setzte sich Königsblau mit 1:0 gegen die Sachsen durch – und sorgte damit bei den Gastgebern für eine Menge enttäuschte Gesichter.

Weiter geht es für Schalke derweil am kommenden Samstag. Gegner dort? Ausgerechnet Antwi-Adjeis ehemaliger Verein aus Bochum.