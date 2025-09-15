Lob für Schalke-Reservist – bekommt ER nun doch seine Chance?

Für die Zweitvertretung von Schalke 04 läuft es derzeit wie am Schnürchen. Die Mannschaft von Jakob Fimpel rangiert nach sieben Spieltagen auf Tabellenplatz vier, konnte zuletzt vier Pflichtspiele in Folge für sich entscheiden.

Auch beim jüngsten Gastauftritt gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach setzte es für Schalke erneut drei Punkte. Dabei hatte das Regionalliga-Team jedoch prominente Unterstützung. Erhält dieser Profi nun doch nochmal eine Chance unter Miron Muslic?

Donkor brilliert in Schalke-U23

Anton Donkor hat einen schwierigen Start in die neue Spielzeit hinter sich. Der Linksverteidiger konnte sich in der Saisonvorbereitung gegen Vitalie Becker nicht durchsetzen. Nachdem ein Transfer im Sommer nicht zustande kam, wartet Donkor noch immer auf seine ersten Profiminuten unter Trainer Muslic.

Am Samstag (13. September) hatte der 27-Jährige schließlich die Chance, sich endlich wieder zu zeigen. Allerdings nicht bei den Profis, sondern in der U23 von Schalke 04. Dennoch scheint Donkor diese Rolle angenommen zu haben: „Anton hat Vollgas gegeben, hatte schon im Training gezeigt, dass er unbedingt will. Dafür sind wir auch da, dass wir ihm die Chance geben, wenn er ein Spiel braucht – und er hat es durch Leistung und Einsatzbereitschaft zurückgezahlt“, resümiert Trainer Fimpel über die Leistung seines Schützlings.

Neue Chance bei den Profis?

Auch im Trainerstab von Miron Muslic dürfte man die Leistung Donkors in der U23 zu Kenntnis genommen haben. Doch ist der Linksfuß wirklich eine Alternative zu Vitalie Becker? Ausgeschlossen ist das nicht, schließlich wird der 20-Jährige in seiner ersten Saison als Profi nicht in jedem Spiel auf dem Rasen stehen können.

Dazu kommt: Dass Becker in dieser Saison mal den ein oder anderen Hänger drin hat, dürfte angesichts seiner Unerfahrenheit zu erwarten sein. In diesem Fall würde dann Anton Donkor bereitstehen.