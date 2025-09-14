Last-Minute-Transfer um Ex-Schalke-Star – S04 könnte mitverdienen

Schalke 04 hat in diesem Sommer einige Transfer-Einnahmen generieren können. Doch nicht nur Verkäufe wie der von Taylan Bulut sorgten bei Königsblau für glückliche Gesichter. Auch vor Jahren ausgehandelte Weiterverkaufsbeteiligungen machen sich jetzt bezahlt.

So verdiente Königsblau etwa beim Wechsel von Malick Thiaw zu Newcastle United mit. Über drei Millionen Euro könnten Schalke in Zuge dieses Transfers am Ende winken. Nun könnte man erneut von einem Last-Minute-Transfer profitieren.

Harit-Wechsel durch – Schalke kassiert noch nicht mit

Immer wieder gab es in diesem Sommer Gerüchte um einen Wechsel von Amine Harit. Der frühere Schalker spielte bei Olympique Marseille sportlich kaum noch eine Rolle, ein Abgang aus der französischen Hafenstadt schien unausweichlich. Das Problem: Ein Abnehmer ließ sich bis zuletzt nicht auffinden. Gerüchte über einen Wechsel nach Saudi-Arabien bewahrheiteten sich letztendlich nicht. Nun aber geht es für Harit in letzter Sekunde in die Türkei.

Genauer gesagt zum Istanbuler Klub Basaksehir FK. In der türkischen Metropole hat der 28-Jährige vorerst einen Leihvertrag bis Sommer 2026 unterschrieben. Allerdings hat Basaksehir im kommenden Jahr die Chance, Harit per Kaufoption für sechs Millionen Euro fest zu verpflichten. Weil Schalke eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent an Harit hält, könnten Königsblau im Idealfall 600.000 Euro an Einnahmen winken. Viel Geld für die klammen Schalker Kassen.

Ex-BVB-Trainer an der Seitenlinie

Bei Basaksehir wird Harit nun auf einen ehemaligen Revier-Rivalen treffen. Erst zuletzt hat mit Nuri Sahin ein ehemaliger Trainer und Spieler des BVB in Istanbul das Ruder übernommen (hier dazu mehr).

An seinen neuen Übungsleiter hegt Harit sicher gute Erinnerungen. Der Ex-Schalker stand Sahin beim legendären 4:4-Unentschieden in Dortmund auf dem Rasen gegenüber, bei dem auch Harit mit seinem 2:4-Anschlusstreffer entscheidend an der geschichtsträchtigen Aufholjagd des S04 beteiligt war.