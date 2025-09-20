Schalke-Trainer Muslic sägt Amin Younes ab – jetzt reagiert der ausgebootete S04-Star

Amin Younes erlebt derzeit harte Zeiten beim FC Schalke 04. Trainer Miron Muslic machte auf der Pressekonferenz vor dem Magdeburg-Spiel klar: Für den Mittelfeldspieler gibt es auch weiterhin keinen Platz im Kader. „Er war kein einziges Mal ein Thema“, erklärte der Coach deutlich.

Seit Wochen muss Younes das Geschehen von der Tribüne aus verfolgen. Jetzt reagiert der Schalke-Profi auf die Absägung.

Keine Chance bei FC Schalke 04?

Trotz der Ausbootung (hier alles dazu) zeigt sich Younes beeindruckend professionell. Auf Instagram schrieb er: „Ich nehme die Herausforderung natürlich so an. Mannschaftstraining mit den Jungs macht trotzdem Spaß, ich gebe weiterhin täglich 100%, bleibe geduldig und versuche positiv zu bleiben.“ Von harten Worten gegen Muslic keine Spur. Er gesteht aber, es sind „keine einfachen Wochen für mich“. Für die Fans fand er freundliche Worte: „Danke wie immer für eure Unterstützung.“

Younes kam erst im Sommer 2024 zum FC Schalke 04, nachdem er zuvor ein Jahr ohne Verein war. In der letzten Saison brachte es der ehemalige Nationalspieler auf 25 Einsätze in der 2. Bundesliga. Seine Bilanz: zwei Tore und drei Vorlagen. Trainer Muslic sieht aber keine Zukunft für ihn im stark auf Umbruch orientierten Team.

FC Schalke 04 setzt auf andere Spieler

Muslic kritisierte offen: „Er passt mit seiner Spielweise schlichtweg nicht zu unseren Vorstellungen.“ Die siebenwöchige Vorbereitung und die bisherigen Spieltage verliefen ebenfalls ohne ihn. Der Vertrag von Younes läuft zwar noch bis 2026, doch aktuell sieht es düster aus für den gebürtigen Düsseldorfer.

Was die zukünftige Rolle von Younes betrifft, bleibt alles offen. Trotz der harten Worte seiner sportlichen Leitung scheint er den Kopf nicht hängen zu lassen. Wie diese Geschichte für den einstigen Hoffnungsträger und den FC Schalke 04 weitergeht, bleibt also spannend. Die Fans verfolgen das Drama genau.

