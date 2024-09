FC Schalke 04: Star völlig von der Rolle – bleibt Geraerts jetzt keine andere Wahl?

Die Saison hat gerade erst begonnen, doch der FC Schalke 04 steckt schon wieder in der Krise. Das Hauptproblem: Die Abwehr bereitet Königsblau große Sorgen. Elf Gegentore in fünf Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

Kein Schalker Verteidiger zeigt aktuell Normalform. Vor allem Adrian Gantenbein scheint nach einem gelungenen Debüt völlig von der Rolle. Karlsruhe wurde zum ersten Tiefpunkt für den Schweizer – muss Trainer Karel Geaerts schon jetzt die Reißleine ziehen?

FC Schalke 04: Gantenbein völlig von der Rolle

Der FC Schalke 04 und die Rechtsverteidiger – dieses Drama will offenbar auch 2024/25 nicht enden. Mit Adrian Gantenbein sollte die Dauer-Baustelle endlich geschlossen werden. 300.000 Euro Ablöse zahlte der klamme S04 für ihn nach Winterthur. Doch der Saisonstart belehrte alle eines Besseren. Nach einem guten Auftakt beim 5:1 gegen Eintracht Braunschweig stürzte die Formkurve des Neuzugangs schlagartig ab.

Bis heute hat sie sich nicht erholt. Im Gegenteil. Beim 0:2 in Karlsruhe spielte der 23-Jährige erschreckend schwach, verschuldete mit einer Slapstick-Einlage das erste Gegentor und leitete damit die Niederlage ein. Einmal mehr wirkte er völlig von der Rolle, war ein Unsicherheitsfaktor und hatte viele Probleme.

Zieht Geraerts die Reißleine?

In der Innenverteidigung zeigte sich Karel Geraerts bislang experimentierfreudig. Außen sind Derry Murkin und Adrian Gantenbein gesetzt. Noch. Denn besonders rechts hinten scharren Konkurrenten des Schweizers mit den Hufen. Mit Rückkehrer Mehmet Aydin und Juwel Taylan Bulut hat der Trainer des FC Schalke 04 zwei Alternativen. Ersterer vertrat Gantenbein bereits in Köln (1:3), der andere machte zuletzt bei seinem Debüt in der deutschen U19-Nationalelf von sich reden.

Kriegt Gantenbein nicht schleunigst die Kurve, ist die Frage nicht ob, sondern nur wann Karel Geraerts die Reißleine zieht und ihn auf die Bank setzt. Das Heimspiel gegen Darmstadt (Freitag, 18.30 Uhr) ist auch für den Trainer richtungsweisend. Die Leistung in Karlsruhe schreit auf einigen Positionen nach personellen Veränderungen.