Adidas-Deal lässt Schalke-Fans ausflippen – „Tillmann Masterclass“

Als wären die sportlich starken Leistungen und Tabellenplatz zwei auf Schalke noch nicht genug, verkündete Königsblau am Dienstag (7. Oktober) die nächste gute Nachricht: Die Zusammenarbeit mit Adidas und 11teamsports wird bis 2031 verlängert.

Schalke darf sich damit über jede Menge neue Benefits freuen. So dürfte der Deal nicht nur auf wirtschaftlicher Ebene für den Revierklub attraktiv sein, sondern auch für seine Fans. Denn auch im Bereich Merchandising darf sich der S04 über einige Extras freuen (mehr dazu hier). Bei den Schalkern stößt das auf jede Menge Gegenliebe.

Schalke-Fans freuen sich über Sondertrikots

Vor allem der Umstand, dass sich alle Fans von Schalke 04 in Zukunft auf ganze drei individuelle Sondertrikots pro Saison freuen dürfen, findet in den sozialen Medien viel Anklang. Auf „X“ (ehemals Twitter) kommentieren Nutzer etwa „Wichtig“ oder „Sehr stark“.

Zudem hat Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann im vereinseigenen Interview verraten, dass es in Zuge der Partnerschaft etwas ganz Neues geben wird: „Ein Spoiler. Wir werden demnächst einen Lifestyle-Schuh von Adidas mit Schalke herausbringen.“ Die Reaktionen dazu ließen nicht lange auf sich warten. „Könnt ihr mal bitte aufhören, mich arm zu machen“, fragte ein „X“-User sarkastisch. Den ersten Käufer haben Schalke und Adidas also schonmal sicher.

Viel Lob für Tillmann

Auch Tillmann selbst, der auf Schalke in der Vergangenheit nicht immer ein glückliches Händchen bewies, wird in Zuge des Adidas-Deals von den Fans gelobt. „Das ist halt eine Tillmann Masterclass, muss man auch mal anerkennen“, kommentiert ein User auf „X“, dessen Worte viel Zustimmung erhalten.

Der Wechsel Tillmanns von der sportlichen Leitung in seinen ursprünglichen Kernbereich, dem Marketing, scheint Schalkes Vorstandsvorsitzenden also gut getan zu haben. Es scheint, als würde bei Königsblau derzeit viel in die richtige Richtung gehen.