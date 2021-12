Schalke geht drastischen Schritt – Slogan ist vorerst Geschichte

„Wir leben dich“ – kaum ein anderer Spruch beschreibt den FC Schalke 04 besser, sind die drei Worte doch das offizielle Motto des Ruhrpott-Klubs.

Nun hat sich der FC Schalke 04 zu einem drastischen Schritt entschieden. Vorerst ist der „Wir leben dich“-Slogan Geschichte. Stattdessen tritt an die Stelle ein Aufruf, mit dem die Knappen endlich wieder zur Normalität verhelfen wollen.

Schalke 04 unterstützt Bundesregierung im Kampf gegen Corona

Stattdessen wird es in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten auf Schalke „Impf dich“ heißen. Mit der vorübergehenden Änderung des Claims will der Zweitligist die Impfkampagne der Bundesregierung unterstützen.

"Wir leben dich" ➡️ "Impf dich"



Die Gesundheit steht über allem, nur zusammen können wir uns als Gesellschaft vor Covid-19 schützen. Der #S04 appelliert nochmal an alle, die Impfangebote wahrzunehmen.



Lasst euch impfen – für euch, für alle. #ZusammenGegenCorona pic.twitter.com/7fXDMqonjI — FC Schalke 04 (@s04) December 7, 2021

„In der aktuellen dynamischen Pandemielage ist das Impfen der beste Weg, sich und damit auch seine Mitmenschen vor einer schweren Infektion mit dem Coronavirus zu schützen“, heißt es in einer Mitteilung auf der Website des Vereins. „Die Impfungen helfen uns außerdem, den Weg zurück zur Normalität zu finden – auch in den Fußballstadien.“

-----------------------------

Weitere Neuigkeiten zum FC Schalke 04:

FC Schalke 04: Ex-S04-Star am Tiefpunkt! Selbst beim Schalke-Abstieg lief es besser

FC Schalke 04: Entscheidung gefallen! S04 verliert Juwel – Fans bitter enttäuscht

FC Schalke 04: Jetzt kommt es knüppeldick! Nächster S04-Star wird dieses Jahr nicht mehr spielen

----------------------------

Mit der Aktion sind die Knappen nicht allein. Weitere Unternehmen und Marken nehmen an der Initiative teil und wandeln ihre Slogans ab. Angesichts der steigenden Inzidenzen hat Schalke eine wichtige Bitte an seine Fans: „Der S04 appelliert deshalb wieder und wieder an alle: Lasst euch bitte impfen – für euch, für alle.“

Der Slogan ist auf Schalke omnipräsent. Foto: imago images/motivio

Schalke von erhöhten Inzidenzen direkt betroffen

Auch die Knappen sind von den Entwicklungen betroffen. Durch die neuen Corona-Verordnungen in NRW dürfen ab sofort nur noch 15.000 Zuschauer ins Stadion. Dem Verein brechen dadurch erneut wichtige Einnahmen weg.

Schalke-Fans begeistert

Bei den Fans scheint der Klub mit der Aktion einen Nerv getroffen zu haben. In den sozialen Netzwerken erhält Schalke 04 viel Zuspruch. „Wie ich diesen Verein doch liebe. Sehr GEile Sache“, schreibt ein User auf Twitter. Viele schließen sich ihm an: „Stark“ oder „Gute Aktion“, heißt es in anderen Kommentaren. (mh)