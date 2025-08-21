Wichtige Entscheidung gefallen! DFB macht es vor Schalke – Bochum offiziell

Vor dem Spiel Schalke – Bochum gibt es zwischen den Fans einmal mehr große Diskussionen, ob das Aufeinandertreffen der beiden Vereine nun ein Derby oder eben „nur“ ein Nachbarschaftsduell ist. Fakt ist: Eine gewisse Brisanz bringt das Duell an Spieltag Nummer drei in jedem Fall mit.

Die Stimmung wird hitzig – sowohl auf als auch neben dem Platz. Auch der Schiedsrichter dürfte also eine entscheidende Rolle spielen. Vor der Partie Schalke – Bochum steht nun fest, wer der Unparteiische für dieses Spiel sein wird.

Schiedsrichter-Entscheidung für Schalke – Bochum gefallen

Beide Teams haben je drei Punkte auf dem Konto und sind nur mit enorm viel Mühe in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Das Duell zwischen S04 und dem VfL könnte also für beide Partien ein wenig richtungsweisend werden. Es wird viel über Kampf gehen. Umso wichtiger ist es, dass Schiedsrichter Frank Willenborg einen kühlen Kopf bewahrt.

Der DFB hat am Mittwoch (20. August) bekannt gegeben, dass der gebürtige Osnabrücker das Revierduell der beiden Pottklubs pfeifen wird. Seine Assistenten werden Eric Müller und Dominik Jolk sein. Vierter Offizieller wird Timo Gansloweit.

++ Schalke 04 macht Mega-Ankündigung offiziell – und erfüllt großen Fan-Wunsch ++

Als Videoschiedsrichter werden Nicolas Winter und Mike Pickel im Einsatz sein. Diese fünf Personen sind also für das Einhalten der Regeln auf dem Platz und an der Seitenlinie zuständig. Mit Blick auf die S04-Statistik von Willenborg können die S04-Fans durchaus Hoffnung schöpfen.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gutes Omen für S04?

Der 46-Jährige, der 100 Erstliga-Einsätze und mehr als 130 Zweitliga-Einsätze vorweisen kann, hat Schalke in seiner Karriere bisher zehnmal gepfiffen. Dreimal verlor Königsblau, dreimal gab es ein Unentschieden und viermal ging Schalke als Sieger vom Platz. Besonders interessant aus S04-Sicht: Ein Heimspiel haben die Knappen unter der Leitung Willenborgs noch nie verloren. Viermal war Willenborg auf Schalke im Einsatz, dreimal gewannen die Gelsenkirchener.

Weitere News:

Aufseiten der Bochumer sieht die Willenborg-Statistik nicht ganz so rosig aus: Von 12 Partien unter dem Osnabrücker konnte der VfL nur drei gewinnen. Auswärts hat Bochum noch kein Spiel gewonnen, gar noch kein Tor geschossen, wenn Willenborg gepfiffen hat. Eine irre Statistik, die für das Spiel am Wochenende jedoch eher wenig zu sagen haben dürfte.

>>> Folge uns auf TikTok <<<