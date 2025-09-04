Vertragsverlängerung perfekt! Schalke 04 macht es offiziell

Schalke 04 sitzt auf einem Riesen-Schuldenberg. Der Revierklub ist damit auf jede Einnahme-Quelle angewiesen – auch nach dem millionenschweren Verkauf von Taylan Bulut an Besiktas Istanbul.

Nun darf sich die Chefetage von Schalke 04 über eine gern gesehene Vertragsverlängerung freuen. Dieser Deal dürfte Königsblau den ein oder anderen Groschen in die klammen Kassen spülen.

Schalke 04 verlängert mit 1-2-3-Plakat

Bereits seit dem Jahr 2013 besteht zwischen Schalke 04 und dem Unternehmen 1-2-3-Plakat eine Partnerschaft. Der Online-Vermarkter aus Ostwestfalen hat also gewiss schon sportlich bessere Zeiten auf Schalke Zeiten miterlebt. Der Beziehung zwischen den beiden Seiten hat das aber keinen Abbruch getan – im Gegenteil.

Denn wie Schalke 04 am Donnerstag (4. September) bekanntgegeben hat, wird die Zusammenarbeit mit 1-2-3-Plakat erneut fortgesetzt. Demnach wird das Unternehmen Schalke für zwei weitere Jahre als „Top-Partner“ unterstützen. Sowohl auf Schalker als auch auf Sponsoren-Seite zeigt man sich hocherfreut über den Abschluss dieses Deals.

„Kein Zufall“

So heißt es von Dominik Durben, Direktor Vertrieb & Marketing bei Schalke 04: „Die Zusammenarbeit mit 1-2-3-Plakat besteht mittlerweile seit über einem Jahrzehnt. Wenn eine Partnerschaft über so viele Jahre Bestand hat, dann ist das kein Zufall, sondern Ausdruck gegenseitigen Vertrauens, gemeinsamer Werte und echter Identifikation. Wir freuen uns sehr, dass dieser Weg weitergeht.“

Auch Christian Finkemeier, Geschäftsführer von 1-2-3-Plakat, zeigte sich zufrieden: „Einen Traditionsverein wie Schalke 04 über so viele Jahre zu begleiten, erfüllt uns mit großem Stolz. Unsere Zusammenarbeit ist mit der Zeit zu einem stabilen Fundament gewachsen, getragen von gegenseitiger Wertschätzung und einem gemeinsamen Verständnis dafür, wie wir diese Partnerschaft gestalten wollen.“