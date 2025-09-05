Bittere Nachricht für Schalke 04! Talent fällt vorerst aus

Max Grüger fällt für Schalke 04 vorerst aus. Der 20-Jährige zog sich im Training einen Zehbruch zu. Schon im Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Endstand 0:2) musste Grüger deswegen passen.

Dass der Mittelfeldspieler auch in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen wird, ist derweil nicht auszuschließen. Zu einer genauen Ausfallzeit Grügers wollte sich Schalke 04 am Freitag (5. September) jedoch nicht hinreißen lassen.

Verletzungspech bei Schalke 04: Grüger absent

In der laufenden Saison stand Grüger bereits dreimal auf dem Platz. Er wurde in zwei Zweitliga-Spielen eingesetzt, darunter beim Eröffnungsspiel gegen Hertha BSC und beim 1:0-Auswärtssieg gegen Dynamo Dresden. Zudem gab er beim knappen Sieg im DFB-Pokal-Erfolg gegen Lokomotive Leipzig, bei dem Schalke 04 nach Verlängerung triumphierte, sein Startelf-Debüt.

Doch nicht nur Grüger fehlte beim Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Auch auf Stammtorhüter Loris Karius, den Sommerneuzugang Hasan Kurucay sowie auf die Offensivspieler Emil Höjlund und Bryan Lasme musste Schalke 04 verzichten. Im Gegensatz zu Grüger handelt es sich bei diesem Quartett jedoch um geplante Pausen.

Schalke 04 testet neuen Spieler im Kader

Der Ausfall des Quintetts ermöglichte dem kürzlich verpflichteten Christian Gomis sein Debüt im Trikot von Schalke 04. Der Neuzugang hinterließ gegen die Borussia einen frischen Eindruck. Schalke 04 will die Länderspielpause nutzen, um dem Team weitere Optionen und frische Impulse zu geben.

In der Mittelfeldzentrale droht Trainer Miron Muslic nun vorerst eine Option weniger zu haben. Ron Schallenberg und Soufiane El-Faouzi dürften allerdings ohnehin gesetzt sein.

