VAR-Diskussion erreicht auch Schalke 04: Muslic spricht Klartext

Unter der Woche fand die zweite Runde des DFB-Pokals statt – und schon diskutiert ganz Deutschland wieder über Schiedsrichter und den Videobeweis. Die deutliche Niederlage des FC Schalke 04 in Darmstadt hatte zwar sicherlich nichts mit dem Schiedsrichter zu tun, doch auch Trainer Miron Muslic erreichte die Diskussion noch einmal.

Denn in den ersten beiden Pokalrunden gibt es keinen Videoschiedsrichter. Und das führte zu mehreren strittigen, teils klaren Fehlentscheidungen. Wie der Trainer des FC Schalke 04 dazu steht, machte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den Karlsruher SC ziemlich deutlich.

Hätte der VAR beim FC Schalke 04 eingegriffen?

Die viel diskutierten Szenen spielten in Frankfurt und Köln ab. Denn dort erzielten jeweils die Gäste Borussia Dortmund und Bayern München strittige Tore. Beim BVB stand Maximilian Beier in der Entstehung des Tores wohl hauchdünn in der verbotenen Zone. Gecheckt werden konnte das aber eben nicht. Und bei den Bayern stand Luis Diaz sogar klar und deutlich im Abseits, was der Linienrichter unglaublicherweise schlicht übersah.

+++ Auch spannend: FC Schalke 04 kann nach Pokal-Debakel aufatmen: Muslic verkündet es +++

Und bei den Knappen? Da hätte es vielleicht in der Entstehung des 0:1 der Darmstädter eine Möglichkeit für den VAR gegeben, eine Szene zu überprüfen. Doch Muslic stellte noch einmal deutlich klar, dass der FC Schalke 04 nicht wegen einer Schiri-Entscheidung ausgeschieden sei.

„Ich habe mich nach dem Spiel nicht über ein mögliches Handspiel beschwert, mit VAR wäre das vielleicht gecheckt und zurückgenommen worden. Aber das sind die Bedingungen. Wir sind am Mittwochabend nicht ausgeschieden, weil der Schiedsrichter eine schlechte Leistung hatte, sondern weil wir nicht performt haben“, so Muslic.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Muslic bricht eine Lanze für die Schiedsrichter

Zudem warb der Österreicher auch um Verständnis für das Schiedsrichterwesen. Wie Spieler und Trainer auch würden sie richtig gute Leistungen zeigen, aber manchmal eben auch einen schlechten Tag erwischen. „Das gehört dazu“, erklärte Muslic.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Man sehe sich weder bevorzugt noch in irgendeiner Weise benachteiligt. „Im Laufe der Saison gleicht sich das aus. Fehler gehören in diesem Spiel dazu. Das macht manchmal sogar auch den Reiz aus“, befand der Trainer des FC Schalke 04. Damit sprach er sich weder für noch gegen eine VAR-Einführung in den ersten beiden Pokalrunden aus. Man solle es einfach so nehmen, wie es kommt.