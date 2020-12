Schalke 04: Ultras lassen im Kampf um Klassenerhalt nichts unversucht – vor Weihnachten krempeln sie die Veltins-Arena um

Gelsenkirchen. Die Situation bei Schalke 04 scheint hoffnungslos.

Mit vier Punkten zieren die Knappen das Tabellenende der Bundesliga, der Absturz in die Zweitklassigkeit droht. Ausgerechnet in einer der schwersten Krisen der Vereinsgeschichte fehlen dem FC Schalke 04 die Fans im Rücken. Denn durch die Corona-Pandemie dürfen die bekanntlich derzeit nicht ins Stadion.

Schalke 04: Ultras bemalen Stadionwand in Veltins-Arena

Doch davon entmutigen lassen sich die Schalke 04-Fans keineswegs. Sie haben jetzt zu einer besonderen Maßnahme gegriffen – und das Stadion umgekrempelt. Besser gesagt, sie haben es verschönert. Und auf diesem Weg auch nochmal eine deutliche Botschaft an ihr Team gesandt.

Schalke 04: Die Ultras Gelsenkirchen haben vor Weihnachten die Stadionwand mit Leben gefüllt. Foto: imago images

„Tausend Freunde, die zusammenstehen – dann wird der FC Schalke niemals untergehen!“ So heißt es in der Vereinshymne „Blau und Weiß“. Und dieser Ausspruch ziert auch die große Wand hinterm Stehplatzbereich der Nordkurve. Dazu wurden zahlreiche Fanschals in ihrem Originaldesign abgebildet.

+++ FC Schalke 04: Kult-Fan patzt WDR-Reporter an – „Ich hänge dich gleich auf halbmast, Freundchen!“ +++

Zeichen des Zusammenhalts

Ganz klar: Die Ultras Gelsenkirchen, die hinter der Aktion stecken, wollen in den schweren Zeiten ein Zeichen des Zusammenhalts und der Solidarität unter den Schalke-Fans setzen. Es ist zugleich das Highlight und letzte Türchen des Fan-Adventskalenders, in dem besondere Fan-Momente und Geschichten präsentiert wurden.

Ultras GE bemalen Stadionwand

In einem Statement auf der Seite der Ultras schreiben sie dazu folgendes:

„Wir wissen nicht, ob sich unser Verein von der Misswirtschaft in den letzten Jahren jemals wieder erholen wird. Aber eins ist sicher und bleibt, wie in einem unserer Lieder besungen, bis in alle Zeit bestehen – wir Schalker! Wir können dabei diskutieren, streiten und unterschiedliche Ansichten vertreten. Genau durch diese Vielfalt und den unbändigen Einsatz jedes einzelnen Schalkers ist unser Verein über Generationen überhaupt zu dem geworden, was er heute ist. Das dürfen wir niemals vergessen! Und niemals aufhören auch in Zukunft dafür zu kämpfen!“

Und weiter: „Resignation ist keine Option. Wenn es in diesen grauen Tagen mit seiner ungewissen Zukunft noch eine bestehende Konstante gibt, dann sind es die Fans unseres FC Gelsenkirchen Schalke 04 e.V. Damit uns allen dieses Bewusstsein niemals verloren geht, haben wir trotz der aktuellen Situation in den vergangenen Monaten an einem Projekt gearbeitet, welches in der Nordkurve ein bleibendes Symbol für unseren Zusammenhalt schaffen soll. So wurde die graue und leblose Rückwand unserer Kurve Stück für Stück neu gestaltet, um die Aussage in den Mittelpunkt zu stellen, die sich für jetzt und alle Zeit niemals ändern wird: Tausend Freunde, die zusammenstehen , dann wird der FC Schalke niemals untergehen!“

--------------------------------

Mehr News:

--------------------------------

Es ist nicht die einzige Aktion, durch die Schalke-Fans vor Weihnachten für Gänsehaut sorgen. Wie eine Fan-Cap Kult-Status erlangte und für den guten Zweck diente, liest du hier.