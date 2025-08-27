Schalke-Ultras beziehen deutlich Stellung – „Wir Fans im Stadion werden zum lustigen Clown“

Zweites Heimspiel, zweiter Sieg. Die Mannschaft des FC Schalke 04 liefert ab, die Fans sowieso. Vor dem Duell gegen den VfL Bochum zeigte die Nordkurve erneut eine beeindruckende Choreo, ehe sie die Spieler von Miron Muslic bedingungslos anfeuerte.

Zuvor hatten sich die Schalke-Ultras in ihrem zu jedem Heimspiel erscheinenden „Blauen Brief“ allerdings auch mit kritischen Worten gemeldet. Diese betrifft die neue TV-Rechteperiode und vielen neuen Ideen, die DFL, Sky und DAZN gemeinsam präsentiert haben.

Schalke-Ultras mit neuen Maßnahmen nicht glücklich

Auch in den kommenden Jahren bleiben Sky und DAZN die wichtigsten Medienpartner der DFL. Damit man den Fans vor dem Bildschirm aber immer exklusiveren Content als nur die Live-Übertragung der Spiele anbieten kann, hat man sich mit der DFL auf einige neue Rechte geeinigt.

So werden Anmoderationen aus den Spielerkabinen künftig regelmäßig zu sehen sein – galt dieser Teil des Stadions doch bisher als „Heiligtum“, den niemand betreten darf. Auch Kurz-Interviews nach Busankünften am Stadion oder mit beispielsweise Co-Trainern in der Halbzeitpause stehen ab sofort auf dem Programm. Ebenso wie Selfie-Aufnahmen von Spielern beim Feiern nach dem Spiel vor der Kurve oder Kameras an Mannschaftsbussen, die den Empfang durch die Fans in die heimischen TV-Geräte übertragen soll.

Alles Maßnahmen, die bei den Schalke-Ultras nur bedingt gut ankommen. „Ob zwischen den ganzen Selfies, Interviews und dem Schneiden von Social Media Content überhaupt noch Fußball gespielt werden soll, ist man sich in der DFL-Zentrale Gerüchten zufolge noch nicht ganz einig“, heißt es im „Blauen Brief“ dazu sarkastisch.

Ausnutzung der Fans?

Über Sinn und Unsinn dieser neuen Möglichkeiten darf gerne diskutiert werden. Auch die S04-Fans stellen die Frage, ob dies den Anhängern oder ihrer Kultur überhaupt schade und dass man als Stadiongänger davon ohnehin nichts mitbekommt.

Doch eine Sache stößt ihnen auf. „Wir Fans im Stadion werden einmal mehr zum lustigen Clown für all diejenigen, die sich den ganzen Zirkus von zu Hause ansehen“, prangern sie an. „Emotionale Bilder aus den Kurven, von Busankünften und Fanmärschen werden gerne zur Vermarktung der Liga genutzt, aber wehe, die Fans erheben ihre Stimme und werden unbequem, wenn es um ihre Interessen geht.“

Ein deutlicher Bezug beispielsweise zu den Protesten gegen einen Investoren-Einstieg bei der DFL. Wochenlang waren Fans aller Vereine dagegen auf die Barrikaden gegangen, bis die DFL die Pläne schließlich abblies. Nicht ohne die Fans von Schalke und allen anderen Vereinen deutlich zu kritisieren. Doch jetzt erfreut man sich wieder daran, wenn man Bilder von beeindruckenden Choreos senden kann.