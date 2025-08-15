Deal offiziell – Schalke 04 schnappt bei Talent zu!

Die Knappenschmiede soll bei Schalke 04 langfristig wieder eine Stütze für den gesamten Verein sein. Junge Spieler wie Taylan Bulut, Peter Remmert oder Vitalie Becker, die sich bei den Profis durchsetzen, zeigen, dass es wieder in die richtige Richtung geht.

Entsprechend ist die U23 für Schalke 04 von zentraler Bedeutung. Hier können junge Spieler die ersten Schritte im Seniorenbereich gehen. Kurz nach Saisonstart hat sich die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel jetzt noch mit einem Talent verstärkt.

Schalke 04 holt In-gyom Jung ablösefrei

In-gyom Jung ist der Regionalliga-Mannschaft der Knappen kein fremdes Gesicht. Der südkoreanische Mittelfeldspieler kickte in den vergangenen beiden Jahren für die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach und traf dabei auch mehrmals auf die Königsblauen. Mit seinen Auftritten hat er dabei offenbar Eindruck hinterlassen.

Denn jetzt schlägt Schalke 04 bei Jung zu. Der Vertrag des 21-Jährigen war in Mönchengladbach Anfang Juli ausgelaufen. Seither stand er ohne Verein da, in Gelsenkirchen findet er jetzt eine neue Heimat. S04 dagegen bekommt einen Spieler ablösefrei, der der U23 direkt weiterhelfen soll.

Fimpel voll des Lobes

„In-gyom ist ein Spieler, der in der Offensive auf allen Positionen spielen kann“, lobt sein neuer Trainer Jakob Fimpel in einer Vereinsmitteilung. „Er ist technisch versiert, spielt sehr zielstrebig und sorgt mit seiner hohen Lauffreudigkeit für ständige Tiefenläufe, die uns offensiv noch torgefährlicher machen.“

Die königsblaue U23 ist mit bisher zwei Punkten aus drei Spielen in die neue Saison gestartet. Nach der Auftaktniederlage gegen Wiedenbrück gab es gegen Paderborn II und die Sportfreunde Siegen immerhin jeweils einen Punkt. Mit Jung auf dem Platz soll die Ausbeute der U23 von Schalke 04 nun deutlich besser werden.