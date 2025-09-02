Schalke 04: Wechselfenster geschlossen! Doch S04 kann weiter Spieler verpflichten

Das Transferfenster des FC Schalke 04 ist nicht so geendet, wie die meisten S04-Fans es erwartet haben. Schließlich rechnete jeder noch mit einem Abgang von Moussa Sylla und dann mit der Verpflichtung eines Ersatzes. Am Ende des Transferfensters ist Sylla noch da, aber mit Christian Gomis auch schon sein Ersatz.

Verkehrt klingt das erstmal nicht – über mehr Qualität im Sturm wird sich kein Schalke-Fan beschweren. Doch was, wenn das Transferfenster noch nicht vollständig beendet ist? Schließlich kann Sylla immer noch in ausgewählte Länder mit offenem Transferfenster wechseln – und Schalke kann weiterhin Spieler verpflichten.

Schalke 04 könnte noch aktiv werden

Denn für das finanziell so angeschlagene Schalke 04 gibt es durchaus noch eine willkommene Lösung, um Spieler zu verpflichten – der ablösefreie Markt. Bis zur kommenden Winter-Transferperiode hat Königsblau noch die Möglichkeit, den Markt der vertragslosen Spieler zu sondieren.

Neben Sylla hofft Schalke außerdem weiterhin auf Abgänge von Anton Donkor und Amin Younes. Diese könnten dann durch ablösefreie Spieler ersetzt werden. Während man mit Vitalie Becker auf der linken Schienenposition, die auch Anton Donkor besetzt, bereits gut aufgestellt ist, könnte die Zehnerposition nach einem Younes-Abgang noch aufgestockt werden.

Kommt noch ein neuer Zehner?

Im neuen Muslic-System gibt es zwei klare Zehner. Einer davon soll insbesondere den Kreativpart übernehmen – aktuell ist das die Rolle von Kenan Karaman. Gegen Dresden war der 31-Jährige zwar noch der Matchwinner, dennoch sieht es bislang danach aus, als ob Karaman in dieser Saison auch ab und zu mal durchschnaufen müsste.

Ein weiterer Kreativspieler könnte für den FC Schalke 04 also auf dem Markt der vertragslosen Spieler fündig gemacht werden. Schließlich plant Muslic weder mit Younes noch mit Ilyes Hamache, der diese Rolle eigentlich auch übernehmen könnte. Allerdings wurde der junge Franzose an einen französischen Zweitligisten verliehen. Daher bleibt S04 jetzt noch Möglichkeit, den ablösefreien Markt genau unter die Lupe zu nehmen.

