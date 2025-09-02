Last-Minute-Transfer bei Schalke 04! S04 greift in Italien zu

Frank Baumann dürfte in diesen Tagen alle Hände voll zu tun haben. Der Sportvorstand von Schalke 04 versucht derzeit, einige Profis des S04 abzugeben. Zahlreiche Spieler sollen von der Gehaltsliste runter.

Nun steht Schalke 04 jedoch vor einem Last-Minute-Transfer. Dieser Youngster wäre allerdings nicht als Sofort-Verstärkung einzustufen. Stattdessen scheint er ein Projekt für die Zukunft zu sein.

Onofrietti auf dem Sprung zu Schalke 04

Den Namen Vincenzo Onofrietti noch nie gehört? Kein Problem, denn der Deutsch-Italiener ist auf der großen Fußballbühne bislang kaum in Erscheinung getreten. Der 20-Jährige stand zuletzt beim italienischen Zweitligisten SSC Bari unter Vertrag, konnte sich dort allerdings nicht durchsetzen.

Das ruft Schalke 04 auf den Plan. Denn wie der Transfer-Journalist Gianluca Di Marzio berichtet, soll sich Königsblau die Dienste des Youngsters gesichert haben. Beim S04 soll Onofrietti vorerst in der U23 von Jakob Fimpel zum Einsatz kommen – und sich dort möglicherweise für Einsätze bei den Profis empfehlen.

Onofrietti mit brisanter Vergangenheit

Der zentrale offensive Mittelfeldspieler, der auch auf der Außenbahn und als Achter fungieren kann, bringt derweil eine brisante Vita mit. So durchlief Onofrietti von 2017 bis 2024 die Jugendakademie von Borussia Dortmund. Auch international konnte der 20-Jährige seine Erfahrungen in den Jugendnationalmannschaften Italiens sammeln. Für die U16 Deutschlands absolvierte Onofrietti ebenfalls ein Länderspiel, ehe er sich im Anschluss für den italienischen Verband entschied.

Der Sprung zu den Profis gelang ihm beim BVB allerdings nicht. Stattdessen ging es nach der U19 ins italienische Bari. Nur ein Jahr später folgt also wieder die Rolle rückwärts – wenn auch zum Revier-Rivalen Schalke 04.

