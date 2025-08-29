Schalke 04: Wechsel-Chaos! Transfer muss rückgängig gemacht werden – diese Chance will S04 nutzen

Der Transfer-Sommer 2025 neigt sich dem Ende – und er hat wieder für einige Kuriositäten gesorgt. Die Bayern holen Liverpool-Star Luis Diaz, der BVB steckte ewig im Sommerschlaf, Nick Woltemade geht für irre 90 Millionen nach England… und der FC Schalke 04 profitiert von einem Wechsel-Chaos?

Ein Transfer zwischen Bayer Leverkusen und Hull City war schon durch, ist nun aber doch noch geplatzt. Wegen einer Transfersperre dürfen die Engländer Gustavo Puerta nicht kaufen. Der Mittelfeldmann ist zurück in Deutschland – und der FC Schalke 04 nimmt sofort seine Fährte auf.

FC Schalke 04 beobachtet Chaos genau

Im Januar 2023 hatte Leverkusen Puerta aus seiner Heimat Kolumbien verpflichtet, direkt nach Nürnberg verliehen. Dort machte er kein einziges Spiel, ging im Sommer zurück ins Rheinland und dann für eine weitere Leihe zu Hull City. Auf der Insel platzte sein Knoten. Beim Zweitligisten wurde er zum Stammspieler, eine Kaufpflicht griff und der Mittelfeldspieler wurde fest verpflichtet. 4,5 Millionen Euro überwies man an die „Werkself“. Strich drunter? Von wegen!

Wegen finanziellen Unregelmäßigkeiten wurde Hull City eine Transfersperre auferlegt. Und die betrifft auch den Puerta-Deal. Die „Tigers“ dürfen den 22-Jährigen nicht kaufen. Der Transfer muss rückabgewickelt werden, Puerta ist schon zurück in Leverkusen. Bleiben will er dort mangels Einsatz-Aussichten aber nicht. Und hier kommt Schalke 04 ins Spiel.

S04 streckt Fühler aus

Die Königsblauen haben das Chaos interessiert verfolgt und werden nun aktiv. Laut dem Portal „Fussballtransfers“ hat der S04 die Fährte des Kolumbianers aufgenommen und sich auch schon bei Leverkusen Informationen über den Spieler eingeholt.

Durch Leverkusens Verkaufs-Bereitschaft und die nun aufgekommene Zeitnot könnte Gustavo Puerta zu einem Schnäppchen werden, das dem Mittelfeldzentrum des FC Schalke 04 sehr gut zu Gesicht stehen könnte. Doch es gibt Konkurrenz – unter anderem der gut betuchte 1. FC Nürnberg, für den Puerta schon einmal (nicht) spielte. Ebenso sollen den FC Nantes, PAOK Saloniki und der FC Kopenhagen dran sein.