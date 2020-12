Schalke 04 präsentiert Neu-Trainer Christian Gross – die Fans reagieren vernichtend

Trainerwechsel auf Schalke: Einen Tag nach Weihnachten hat der abstiegsbedrohte Revierklub den neuen Chef-Trainer Christian Gross präsentiert. Er unterschrieb am Sonntag (27. Dezember) seinen Vertrag bis zum Saisonende.

Im Internet fallen die Reaktionen der S04-Fans aber heftig aus!

Schalke 04 präsentiert Christian Gross als neuen Trainer

Schalke 04 hat nur noch ein Ziel: Den Abstieg in die Zweite Bundesliga verhindern. Nach 13 Spieltagen liegen die Blauen mit desaströsen vier Punkte auf den letzten Tabellenplatz, ohne einen Sieg. Relegationsplatz 16 ist bereits sechs Punkte entfernt, der rettende 15. Tabellenplatz sieben.

Christian Gross ist neuer Trainer der Schalker. Foto: Schalke 04

Fans und Vereinsführung ist klar: Es muss augenblicklich eine Wende her, sonst ist der Abstieg nicht mehr zu verhindern. „Für Schalke 04 geht es in den nächsten fünf Monaten ausschließlich darum, den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga zu schaffen. Christian Gross hat sowohl in Deutschland als auch in England bewiesen, dass er schwierige Missionen dieser Art erfolgreich gestalten kann“, erklärte entsprechend auch Jochen Schneider, Vorstand Sport und Kommunikation am Sonntag. Der neue Trainer werde „die Mannschaft mit klarer Linie und einer unmissverständlichen Erwartungshaltung auf den richtigen Weg bringen“, zeigt sich Schneider überzeugt.

Christian Gross ist ab sofort Chef-Trainer der Lizenzspielermannschaft des FC Schalke 04.



Herzlich willkommen auf Schalke 👋🏼#S04 | 🔵⚪️ | #Gross — FC Schalke 04 (@s04) December 27, 2020

Gross selbst erklärte: „Wir müssen ziel- und resultatorientiert arbeiten. Ich will den Ehrgeiz der Spieler in jeder Sekunde spüren. Wir brauchen in und um die Mannschaft herum eine positive Grundhaltung, um wieder erfolgreich zu sein. Ich werde alles dafür geben, damit wir unser Ziel gemeinsam erreichen werden.“

Schalke 04: Fans ohne Aufbruchsstimmung nach Verpflichtung von Christian Gross

Der 66-Jährige ist nach David Wagner, Manuel Baum und zuletzt Interimstrainer Huub Stevens schon der vierte Coach der Schalker in dieser Saison. Doch statt Freude oder neuer Hoffnung, herrscht im Netz Wut auf die Vereinsführung. Auf Twitter und Facebook finden sich vernichtende Kommentare unter der Meldung über die Verpflichtung von Christian Gross auf den Vereinsseiten. Manchen passt sogar das Foto von Gross vor dem Schalke-Vereinswappen nicht, das ausgewählt wurde!

Schneider raus!

Ihr könnt noch 20 Trainer holen, bei dem Vorstand wird das nichts!

Wird sich sicher bald als Grosses Missverständnis rausstellen.

Das wird nichts... Das wird nichts Grosses.

Alles was damals in Stuttgart gescheitert ist,kommt jetzt zu uns.

Da kann kommen wer will, diese Truppe, in der es offensichtlich nicht stimmt und jeder für sich allein spielt, wird kein Trainer der Welt vor dem Abstieg retten.

Der letzte Sargnagel wurde reingeschlagen.

Eine Entscheidung die wahrscheinlich niemand nachvollziehen kann. Auf geht's in Liga 2.

Auf dem Bild sieht er aus als hätte er vor Jahren eine Wette mit Herrn Schneider verloren, der nun den Einsatz einlöst.

Einfach nur noch lachhaft. Wieso gibt man in dieser eh schon fast aussichtslosen Situation nicht einem Mike Büskens die Chance? Der kennt den Club immerhin in- und auswendig.

Das Foto zeigt wieder mal, was für Anfänger auf Schalke ihr Unwesen treiben, in allen Bereichen. Null Proffesionalität, so wird die Ware Schalke 04 dargestellt, jetzt schon drittklassig .Jeder Hobby-Influencer stellt sich besser dar.

Wenn der so motiviert an die Sache rangeht, wie er auf dem Bild schaut, können wir gleich den nächsten Trainer suchen.

Normalerweise heißt es: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Auf Schalke scheint sie schon gestorben. Von Aufbruchsstimmung keine Spur!

Dabei hat Christian Gross schon in Stuttgart bewiesen, dass er eine Mannschaft in der Bundesliga retten kann. Im Jahr 2009 übernahm er den VfB auf Platz 15 und führte die Schwaben in einer fulminanten Rückrunde noch auf Platz 6.