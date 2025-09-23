Schalke 04: Er ist Ben Mangas Vertrauter – Knappenschmiede-Chef Tonello meldet sich zu Wort

Am Montag kam es zum großen Schalke-Paukenschlag. In einem Moment, in dem auf Schalke, aufgrund von positiven Ergebnissen, wieder etwas Ruhe eingekehrt war, kam es wieder zu einer großen Veränderung.

Ben Manga wurde als Kaderplaner überraschend freigestellt. Dies bestätigte der FC Schalke 04 auf offiziellem Wege. Ob noch weitere Figuren mit ihm zusammen gehen müssen, ist noch unklar. Viele Fans fragen sich: Wie geht es mit Knappenschmiede-Boss Raffael Tonello weiter? Er hat sich jetzt zu Wort gemeldet.

Tonello mit Zukunft bei Schalke 04?

Tonello hatte eine enge Beziehung zu Ben Manga, daher stellte sich die Frage, ob sein Abschied auch Teil des Umbruchs werden sollte. Wie die „WAZ“ allerdings berichtete, soll Tonello weiterhin eine wichtige Rolle auf Schalke beibehalten. Schließlich gab er auch noch wenige Tage zuvor wichtige Statements über die Arbeit in der Knappenschmiede ab.

„Bei der Auswahl neuer Spieler achten wir immer auf zwei Dinge: Zum einen müssen sie die sportliche Qualität und das Talent mitbringen, zum anderen müssen sie charakterlich passen – also bereit sein, hart an sich zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen und den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu gehen“, so Tonello über die Philosophie der Knappenschmiede.

Knappenschmiede mit Erfolg

Besonders erfreulich auf Schalke ist zurzeit die Entwicklung der U23. Nach neun Spieltagen findet sich S04 in der Regionalliga West auf Platz drei. „Dem Trainer-Team rund um Jakob Fimpel ist es gelungen, die Mannschaft in kurzer Zeit auf einen guten Kurs zu bringen – das zeigen die bisherigen Ergebnisse. (…) Wichtig wird nun, dass wir konsequent unseren Weg weitergehen und uns auch gegen die starken Gegner beweisen. Man merkt: Die Struktur in der Mannschaft stimmt, der Teamgeist ist da. Wenn die Jungs zusammenbleiben und geschlossen arbeiten, haben wir eine richtig gute Truppe beisammen“, so Tonello.

Noch besser läuft es zurzeit bei der U19 von Schalke, die ihre Liga anführt. Auch hier sei man sehr zufrieden, betont Tonello. Es liege dennoch noch viel Arbeit bevor und viele Spieler bräuchten noch den letzten Schliff. Denn der Knappenschmiede-Boss betont, dass der nächste Schritt der Spieler in der Jugend immer das Entscheidende sei.

Unter Tonello läuft es zurzeit in der Knappenschmiede auf alle Fälle gut. Positive Ergebnisse und immer wieder Talente, die es zu den Profis schaffen. Es scheint daher unwahrscheinlich, dass eine Person an Ben Manga geknüpft ist. Doch bekanntlich ist Schalke immer für Überraschungen gut.