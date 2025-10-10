Schalke 04: Aus und vorbei! Moussa Sylla muss Traum endgültig begraben

Für Schalke 04 läuft es in der zweiten Bundesliga derzeit prächtig. Der Revierklub steht nach acht Spieltagen auf Tabellenplatz zwei. Ein Zwischenstand, den zuvor sicher niemand auf dem Schirm hatte.

Für Moussa Sylla persönlich läuft es dagegen alles andere als rund. Der 16-Tore-Stürmer aus der Vorsaison steht nach sieben Ligaspielen bei gerade einmal einem mageren Treffer. Dazu gesellt sich der für ihn verpasste Wechsel im Sommer, der dem Malier immer noch spürbar hinterherhängt. Nun muss der 25-Jährige seinen nächsten Traum begraben.

Schalke 04: Sylla fährt nicht zur WM

Es hatte für Sylla und die malische Nationalmannschaft vor dem vorletzten Spieltag der WM-Qualifikation in Afrika schon nicht gut ausgesehen. In der Gruppe I rangierte Mali auf Platz vier und war damit auf Schützenhilfe angewiesen, um im Endspiel gegen Madagaskar am Sonntag (12. Oktober) noch eine Chance auf Playoff-Platz zwei zu haben.

Doch diesen Gefallen tat Madagaskar Sylla und Mali nicht. Der Inselstaat gewann sein Auswärtsspiel gegen die Komoren am Mittwochabend (8. Oktober) mit 2:1 und festigt damit seinen zweiten Tabellenplatz zwei. Der 2:0-Auswärtssieg im Parallelspiel von Mali über Tabellenschlusslicht Tschad ist damit ohne Wirkung. Schalkes Sylla saß im Übrigen 90 Minuten auf der Bank.

Sylla darf auf Minuten hoffen

Immerhin: Im sportlich für Mali bedeutungslosen letzten Gruppenspiel darf Sylla nun auf Einsatzminuten hoffen. In den vergangenen Spielen durfte der Rechtsfuß maximal in den Schlussminuten ran, gegen Madagaskar könnte nun ein Platz in der Startelf winken.

Der kommende Gegner Malis hat derweil nur noch theoretische Chancen auf Platz eins und die direkte WM-Qualifikation. Dafür ist ein hoher Sieg gegen Sylla und Mali sowie eine gleichzeitig hohe Niederlage Ghanas gegen die Komoren nötig. Die Chancen auf dieses Szenario dürften allerdings gegen Null gehen.