Nicht mit Schalke: Sylla hat ein anderes großes Ziel

Es war ein schwieriger Sommer für Schalke-Stürmer Moussa Sylla. Schließlich war von Anfang an eigentlich klar, dass der Angreifer den nächsten Schritt gehen würde und das Kapitel Schalke für ihn beendet war.

Sylla hatte eine überragende Saison 2024/2025 gespielt. Aus diesem Grund forderte Schalke eine stattliche Ablösesumme – eine Summe, die allerdings kein Verein bereit war zu zahlen. Jetzt muss Sylla sich bei Schalke erneut beweisen, um ein anderes Ziel, den Erfolg mit der Nationalmannschaft, doch noch zu erreichen.

Schwierige Situation für Sylla auf Schalke

16 Tore erzielte Sylla in der vergangenen Saison – und das, obwohl er einen großen Teil der Spielzeit verletzungsbedingt verpasste. Ursprünglich ging man bei Schalke davon aus, dass man die vergangenen Sommer gezahlten 2,5 Millionen Euro für den Stürmer um ein Vielfaches wieder reinbekommen würde.

+++ Lob für Schalke-Reservist – bekommt ER nun doch seine Chance? +++

Doch dazu kam es nicht. Verhandlungen mit interessierten Klubs scheiterten. Sylla bleibt also Teil der Königsblauen, muss sich mit einem neuen Konkurrenten messen und sieht gleichzeitig seinen Traum von der Nationalmannschaft in Gefahr.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sylla hat ein großes Ziel

Während der Länderspielpause lief es für Sylla bei der Nationalmannschaft von Mali alles andere als ideal. Er bekam nur wenige Minuten Einsatzzeit und wurde höchstens als Joker eingewechselt. Dazu ist der Traum von der WM für Mali fast futsch (mehr dazu hier). Ob Sylla für die entscheidenden Afrika-Cup-Qualifikationsspiele im Dezember nominiert wird, ist aktuell mehr als fraglich. Mali trifft dabei unter anderem auf Marokko, Sambia und Kamerun. „Ich hoffe auf eine Nominierung“, sagte Sylla am vergangenen Samstag nach der enttäuschenden Niederlage gegen Holstein Kiel. Doch eines ist klar: Um seinen Traum vom Afrika-Cup zu verwirklichen, muss Sylla bei Schalke dringend zu alter Stärke zurückfinden.



Trotz der schwierigen Lage zeigt sich Trainer Muslic weiterhin überzeugt von seinem Stürmer: „Moussa hat die Qualität, um 15 Tore für uns zu schießen.“ Auch Vize-Kapitän Timo Becker stärkt Sylla den Rücken: „Er hat unsere volle Unterstützung. Er hat noch einiges vor sich. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, ihm die Chancen zu geben, dass er sein Selbstbewusstsein wiederfindet und dann wird er auch wieder ganz viele Tore für uns schießen.“

Hier mehr News für dich:

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob sich Sylla zzurückkämpfenkann – gegen Kiel hieß es für den Stürmer ja auch immerhin wieder Startelf und das sogar gemeinsam mit Gomis.