Nach Sieg in Magdeburg erreicht Schalke 04 die nächste gute Nachricht

Schalke 04 pirscht sich nach dem 2:0-Auswärtserfolg in Magdeburg wieder an die Tabellenspitze heran. Der vierte Sieg der laufenden Saison dürfte der Mannschaft von Miron Muslic jede Menge Auftrieb für die kommenden Aufgaben verleihen.

Kurz nach dem Abpfiff in der Magdeburger Arena erreichen Schalke 04 erneut gute Nachrichten. Die Zweitvertretung von Königsblau setzt ein heftiges Ausrufezeichen.

Schalke 04: Achtungserfolg für Fimpel und U23

Unter der Leitung Jakob Fimpel präsentiert sich die U23 von Schalke 04 zum Saisonstart der Regionalliga West in starker Verfassung. Am neunten Spieltag stand dann ein echtes Spitzenduell auf dem Programm. Die Fünftplatzierten Schalker reisten zum FC Gütersloh, die ihrerseits auf Rang zwei rangierten und als ein Favorit auf den Aufstieg gelten. Diese Tabellenordnung sollte sich nach dem Spiel jedoch ändern.

Denn Schalke 04 legte in Gütersloh einen fulminanten Auftritt an den Tag und konnte am Ende einen 3:1-Auswärtssieg mit nach Hause nehmen. Während Ayman Gulasi sich schon nach zwei Minuten in die Torschützenliste eintragen konnte, gelang Jakob Sachse später sogar gleich zwei Treffer. Mit diesem Erfolg springt Schalke 04 auf Rang drei.

Krasser Turnaround in Schalkes U23

Die Mannschaft von Jakob Fimpel setzt ihren krassen Turnaround damit weiter fort. Erst in der vergangenen Spielzeit entkam die U23 von Schalke 04 nur knapp dem Abstieg in die Oberliga. Letztendlich war es nur dem Rückzug von Türkspor Dortmund und dem KFC Uerdingen sowie dem Punktabzug für den 1. FC Düren zu verdanken, dass die Zweitvertretung von Schalke 04 heute in der Regionalliga West antreten darf.

Vom Tabellenkeller ist Jakob Fimpel mit seinen Mannen heute meilenweit entfernt. Eine krasse Leistung des U23-Trainers, der diesen Trend wohl auch in den kommenden Wochen fortsetzen möchte.