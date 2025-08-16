Geldregen dank Bulut-Transfer – hat Schalke 04 jetzt Gewissheit?

Da ist der herbeigesehnte Geldregen für Schalke 04. Taylan Bulut verlässt den Revierklub für eine Millionensumme und wechselt zu Besiktas Istanbul. Beim türkischen Top-Klub unterschreibt der 19-Jährige einen Kontrakt bis 2030.

Auch wenn Königsblau zu den genauen Details des Transfers keine Angaben machte, dürfen sich die Fans von Schalke 04 wohl über eine Ablöse von mindestens sechs Millionen Euro freuen. Das berichten „Sky“ und der „kicker“. In der Chefetage von S04 heißt das: Aufatmen.

Punktabzug für Schalke 04 wohl vom Tisch

Denn aufgrund des hohen negativen Eigenkapitals stand Schalke 04 zuletzt enorm unter Druck. Rund fünf Millionen Euro Gewinn muss der Verein in diesem Jahr einstreichen, um einen Punktabzug in der kommenden Saison zu vermeiden. Damit war klar: Große Spielerverkäufe müssen her.

Mit dem Verkauf von Taylan Bulut in Höhe von mindestens sechs Millionen Euro ist diese Gefahr wohl gebannt. Zuletzt hatte Sportvorstand Frank Baumann selbst betont, dass ein Verkauf des 19-Jährigen oder von Moussa Sylla nötig sei, um die finanziellen Sorgen vorerst ad acta zu legen. Bedingung dafür sei allerdings ein adäquates Angebot. Die Offerte aus Besiktas scheint die S04-Bosse offenbar ausgereicht zu haben.

Wieder Spielraum auf dem Transfermarkt für S04?

Die große Frage, die nun im Raum steht: Bleibt Schalke 04 aus den Bulut-Millionen noch etwas Geld für etwaige Sommer-Einkäufe? Eindeutig beantworten lässt sich das wohl nicht. Zwar hatten die Schalker Verantwortlichen zuletzt betont, erst Spieler abgeben zu müssen, um wieder auf dem Transfermarkt tätig werden zu müssen, allerdings dürfte der Verein eine Vermeidung eines Punktabzugs priorisieren.

Dazu kommt: Der geplatzte Deal um Pape Meissa Ba und die somit verpassten Einnahmen kommen Schalke 04 natürlich nicht gerade entgegen. Es bleibt also abzuwarten, ob Königsblau in diesem Sommer noch den ein oder anderen Spieler an Land ziehen kann.