Ex-S04-Juwel Topp greift zu drastischer Maßnahme – und trifft damit voll ins Schwarze

In Bremen groß geworden, auf Schalke zum Profi gereift und dann zurück an die Weser gegangen, um in seiner Heimat Bundesliga zu kicken. Keke Topp hat aufregenden Jahre hinter sich. Einst zählte der Ex-S04-Profi zu den größten Sturmtalenten Deutschlands.

Seit einiger Zeit hat er bei Werder Bremen jedoch einen schweren Stand – sowohl unter Ex-Coach Ole Werner als auch unter Horst Steffen, der seit Sommer im Amt ist. Daher hat sich Topp für eine überraschende Maßnahme entschieden. Für das Ex-S04-Juwel ging der Plan auch direkt voll auf.

Ex-S04-Profi Topp entscheidet sich für überraschenden Schritt

Lediglich 66 Minuten stand Topp in der laufenden Saison auf dem Platz. In drei von bislang fünf absolvierten Bundesligaspielen kam er gar nicht zum Zug, in den anderen Partien reichte es oft nur für eine knappe Viertelstunde. Das dürfte er sich anders vorgestellt haben, schließlich ist Steffen dafür bekannt, junge Stürmer fördern zu können und wollen.

Topp ist bei Werder derzeit hinten dran – obwohl Grün-Weiß im Angriff nicht unbedingt top besetzt ist. Der Ex-Schalker hat offenbar gemerkt, dass er bei den Profis derzeit keine wirkliche Chance bekommt. Daher hat er sich aus freien Stücken entschieden, bei der U23 auszuhelfen.

Während er bei den Profis einen schweren Stand hat, konnte Topp schon in seinem ersten Regionalliga-Spiel für die Zweitvertretung Werders überzeugen. Bei dem 4:0-Sieg des SVW gegen den VfB Lübeck steuerte er eine Vorlage bei und konnte zeigen, was er drauf hat. Vorerst lag er mit der Maßnahme, sich gewissermaßen selbst in die U23 zu schicken, goldrichtig.

Topp wartet auf seine Chance

Sein vorbildliches Verhalten wird auch Steffen registriert haben. Ob er Topp in Kürze also auch in der Bundesliga mehr Minuten geben wird? Schwer zu sagen. Schließlich spielte der junge Angreifer zuletzt nahezu gar keine Rolle. Topp wird also weiter geduldig auf seine Möglichkeiten, sich zu beweisen, warten müssen.

Auf Schalke wird man die Situation rund um den 21-Jährigen genauestens beobachten – nicht nur, weil er am Berger Feld noch immer sehr beliebt und gern gesehen ist. Auch, weil sich eventuell die Tür für eine mögliche Rückkehr öffnen könnte, sofern Topp in den kommenden Monaten weiterhin so einen schweren Stand bei Werder haben würde.