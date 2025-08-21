Trainer verkündet bittere Nachrichten! Dicke Sorgen vor Schalke – Bochum

Das Revier-Duell steht vor der Tür! Am Samstag (23. August, 20.30 Uhr) treffen der FC Schalke 04 und der VfL Bochum erstmals seit der Bundesliga-Saison vor zwei Jahren wieder aufeinander. Für beide Teams dürfte es ein richtungsweisendes Spiel werden.

Für den VfL gibt es vor der Partie Schalke – Bochum jedoch äußerst schlechte Nachrichten: Denn gleich mehrere wichtige Spieler drohen den Revierkracher zu verpassen. Das verkündete Cheftrainer Dieter Hecking selbst.

Vor Schalke – Bochum: Hecking verkündet bittere Nachrichten

Schon Anfang der Woche war klar, dass Ibrahima Sissoko das Spiel auf Schalke verpassen wird. Der Mittelfeldmann hatte sich im Pokalspiel bei BFC Dynamo schwer an der Schulter verletzt und wird mehrere Monate ausfallen (hier mehr dazu). Alleine dieser Ausfall wiegt enorm. Doch es kommt noch dicker.

Denn auch Koji Miyoshi „wird definitiv ausfallen“. Auch er hatte in Berlin etwas abbekommen, musste angeschlagen ausgewechselt werden und ist noch nicht wieder fit. „Miyoshi hat noch einen leichten Schmerz verspürt“, so Hecking. Er habe eine leichte Zerrung.

Doch auch damit ist noch nicht genug: „Noah Loosli, Kjell Wätjen und Samuel Bamba sind mehr als fraglich. Zweimal sind es Verletzungen, einmal ist ein grippaler Infekt. Es ist ärgerlich für den einen oder anderen. Ich habe noch Resthoffnung, aber ein Derby muss man mit 100 Prozent spielen können“, erklärte Hecking. Es drohen also gleich fünf herbe Ausfälle.

Personallage bei S04 deutlich entspannter

Aufseiten der Schalker sieht die Personalsituation anders aus: Dort werden aller Voraussicht nach nur Tomas Kalas, Aris Bayindir, Zaid Amoussou-Tchibara und Peter Remmert nicht zur Verfügung stehen. Die drei erst genannten sind Langzeitverletzte, fehlen bereits seit Monaten. Remmert hingegen hatte sich in Kaiserslautern (0:1) verletzt und wird noch ein wenig fehlen. Ansonsten wird S04-Coach Miron Muslic für das Spiel Schalke – Bochum wohl einen vollen Kader zurückgreifen können.

Ein Fragezeichen steht noch hinter Ilyes Hamache. Der 22-Jährige fehlte zuletzt krank und wegen muskulärer Probleme. Ob er dabei ist, ist noch fraglich. Die Stammkräfte dürften jedoch wohl alle fit sein. Zudem könnte auch Neuzugang Finn Porath schon im Kader stehen.

