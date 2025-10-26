Klartext der S04-Ultras nach hässlichem Vorfall – „Fehler gilt es aufzuarbeiten“

Es waren Szenen, die eine eigentlich unvergessliche Auswärtsreise für alle Beteiligten überschatteten. Am 11. Oktober reiste der FC Schalke 04 zu einem internationalen Testspiel nach Irland. Eine Partie gegen Bohemian FC aus Dublin stand an, knapp 2.000 S04-Fans begleiteten ihre Mannschaft in die irische Hauptstadt. Auch Teile der aktiven Fanszene der Knappen, die bei Testspielen in der Regel nicht vertreten ist, haben es sich nicht nehmen lassen, Schalke international zu feiern.

Doch im Rahmen eines Fanmarsches zum Stadion kam es zu Zwischenfällen, über die im Nachgang viel diskutiert worden ist. Einige Teilnehmer des Fanmarsches attackierten zunächst eine Frau, die den Marsch gefilmt hatte und dann einen Mann, der die Szenen eigentlich entschärfen wollte. Jetzt haben sich die S04-Ultras selbst zu den Vorfällen geäußert.

Ultras Gelsenkirchen reagieren auf Vorfälle bei S04-Auswärtsspiel

Für alle Schalker, die die Reise nach Dublin angetreten haben, dürfte es ein ganz besonderes Wochenende gewesen. Endlich wieder „Schalke international“ – auch wenn es nur ein Testspiel war. Die Vorfreude auf das Auswärtsspiel bei Bohemian FC war auch bei den Anhängern der aktiven Fanszene groß, schreiben „Ultras Gelsenkirchen“ in dem „Blauen Brief“.

Einige Personen haben gar schon im Sommer Flüge nach Dublin gebucht, als nur das Gerücht aufkam, dass Schalke am 11. Oktober bei dem irischen Klub zu Gast sein könnte. „So einen Flug zu haben ist schließlich besser als ihn zu brauchen“, hieß es scherzhaft.

Doch dann wird es schnell ernst. Denn die Knappen-Anhänger äußern sich deutlich zu den Vorfällen. „Dass man als große singende Gruppe auf dem Weg zum Stadion seit Jahren bereits von hunderten Handys gleichzeitig gefilmt wird und einige der Personen dabei auch jede Distanz vermissen lassen, ist leider nichts Neues und in der heutigen Zeit wohl leider normal“, heißt es zu Beginn.

Deutliche Worte an die eigenen Mitglieder

Doch dann sucht man die Fehler auch auf der eigenen Seite. „Dennoch muss man sich aber definitiv eingestehen, dass es im Laufe des Marschs zu Reaktionen unsererseits kam, die nicht angebracht waren und so nicht passieren dürfen“, machten die „Ultras Gelsenkirchen“ deutlich. Konkret dürfte es dabei um die Attacken auf den Mann gehen. Dabei ist gar auf den am Boden liegenden Mann noch eingetreten worden.

„Und auch im Stadion gab es dann leider einzelne Vorkommnisse, die unnötig waren. Gerade wenn man bedenkt, dass der Gastgeberverein wirklich alles dafür getan hat, dass wir vor Ort perfekte Bedingungen für einen ausgelassenen Nachmittag hatten“, so die S04-Fans weiter. „Uns ist bewusst, dass bei einzelnen Situationen vor Ort Fehler passiert sind, die es aufzuarbeiten gilt“, so „UGE“ abschließend.