Nach Sieg gegen Darmstadt – Schalke-Profis sorgen für nächsten Hammer

Der FC Schalke 04 steht nach zehn Spieltagen an der Spitze der zweiten Fußball-Bundesliga! Nach dem 1:0-Sieg der Knappen gegen Darmstadt 98 und der Niederlage der SV Elversberg in Bielefeld (0:2) hat S04 den Platz an der Sonne für mindestens eine Woche sicher.

Doch nicht nur bei dem Team von Miron Muslic läuft es derzeit prächtig. Auch bei der Zweitvertretung geht der Höhenflug weiter. Der 3:1-Sieg der U23 in Velbert hat zur Folge, dass auch das Team von Jakob Fimpel weiterhin Tabellenführer bleibt. Dabei hatten zwei Schalke-Profis einen großen Anteil an dem Erfolg.

Donkor mit Erfolgserlebnis bei Schalke-Sieg

Kaum ein Spieler hat es unter Muslic so schwer wie Anton Donkor. Der Akeur hat unter dem neuen Trainer überhaupt keine Chance, ist komplett außen vor. Er sammelte noch keine einzige Pflichtspielminute für die S04-Profis in der laufenden Saison.

Er selbst hat sich dazu entschieden, für die U23 zum Einsatz kommen zu wollen, um Spielpraxis zu sammeln und sich über die Zweitvertretung empfehlen zu können. In Velbert ist ihm das gelungen. Er lieferte die Vorlage zum 1:0-Führungstreffer der Knappen. Mit einer tollen Flanke setzte er Jakob Sachse in Szene – der Angreifer vollendete schließlich per Kopf.

Für Donkor dürfte der Sieg in Verbindung mit der Vorlage ein kleiner Hoffnungsschimmer in einer schwierigen Situation sein. Dass er in naher Zukunft eine Option für Muslic in Liga zwei sein wird, ist unrealistisch. Allerdings hat er mit der guten Leistung gegen Velbert ein wenig auf sich aufmerksam machen können. Auch für einen möglichen Winter-Wechsel können Auftritte wieder dieser helfen.

Remmert trifft bei Comeback

Bei einem anderen S04-Profi ist die Situation eine ganze andere: Youngster Peter Remmert fehlte dem S04 nach einer Sprunggelenksverletzung wochenlang, die er sich bei der 0:1-Niederlage in Kaiserslautern am zweiten Spieltag zugezogen hatte. In Velbert kam er für die U23 erstmals wieder zum Einsatz. Und ein besseres Comeback hätte er kaum erwischen können. Denn Remmert selbst war es, der zum 3:1 traf und das Spiel endgültig für S04 entschieden hatte.

Er meldet sich also gleich mit einem Treffer zurück. Das wird auch Muslic freuen – denn anders als Donkor wird Remmert schon bald wieder für die Profis zum Einsatz kommen. Dann hat Schalke wieder eine offensive Option mehr.