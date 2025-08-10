Schalke-Profi schafft alle Wechsel-Gerüchte aus der Welt: „Wollte nie weg“

Er gehört zu den absoluten Führungsspielern, ist im Mannschaftsrat und einer der wichtigsten Ansprechpartner für Schalke-Trainer Miron Muslic – Ron Schallenbergs Rolle hat sich in den letzten Wochen noch einmal enorm verändert. Der Mittelfeldmann ist noch wichtiger für Königsblau geworden.

Unter Muslic gehört er zum Kern des Teams, zur Führungsachse der Mannschaft. Dabei ist vor wenigen Wochen über einen möglichen Wechsel des Schalke-Akteurs spekuliert worden. Wie er nun selbst erklärt hat, hat er jedoch nie über einen Wechsel nachgedacht.

Schallenberg bekennt sich zu S04

Er ist Schalker durch und durch, identifiziert sich mit dem Klub, mit der Mannschaft und den Fans zu einhundert Prozent. Und doch war vor der Saison nicht klar, welche Rolle Schallenberg einnehmen würde. Die Knappen-Bosse um Frank Baumann schauten sich aktiv nach einem neuen Mittelfeldmotor um, teilten dies dem Spieler gar mit.

Doch Schallenberg hatte nie die Intention, den Klub zu verlassen. Er kämpfte um seinen Platz und ist spätestens nach seiner Hammer-Leistung gegen Hertha (2:1) gesetzt. „Ich wollte nie weg, ich wollte nicht wechseln. Ich war selbst über die Gerüchte überrascht, weil da einfach nichts dran war“, erklärte der 26-Jährige im Vereinspodcast mit Teamkollege Timo Becker.

„Es hat nie jemand vom Verein gesagt, dass ich gehen soll. Ich habe mich nie unerwünscht gefühlt und der Trainer setzt ja auch auf mich, wie man sieht. Deswegen war das ein komisches Gefühl, als die Thematik aufkam“, so Schallenberg weiter.

Becker war von Wechselgerüchten um Schallenberg „geschockt“

Für den Mittelfeldmann, der auf dem Platz – wie Muslic in der Pressekonferenz vor dem Spiel in Kaiserslautern erzählt – ein „verlängerter Arm des Trainerteams“ ist, stand ein Abgang von Schalke 04 also nie im Raum. Und doch machten Gerüchte die Runde – auch innerhalb der Mannschaft, wie Becker enthüllte. „Selbst ich war geschockt“, so der Vize-Kapitän der Knappen.

„Es kamen schon fünf, sechs Teamkollegen zu mir und haben gefragt: ‚Was ist denn jetzt los?‘ Das war schon eine komische Situation. Ich habe aber ganz gut geantwortet und man sieht, dass ich nicht weg möchte“, machte Schallenberg deutlich. Damit dürften die Spekulationen endgültig vom Tisch sein.