Rückkehr von Ex-Schalke-Star rückt näher – Wüsten-Flucht nach nur sechs Monaten?

Erst vor wenigen Monaten wechselte Ex-Schalke-Profi Ivan Rakitić vom FC Sevilla nach Saudi-Arabien. Er unterschied beim Al-Shabab FC einen Vertrag bis 2025. Doch jetzt könnte er den Wüstenklub nach nur einem halben Jahr wieder verlassen.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll sein Herzensklub nun angeklopft haben und den Ex-Schalke-Star angefragt haben. Rakitic könnte demnach in seine kroatische Heimat zurückkehren.

Ex-Schalker Rakitic vor Rückkehr in die Heimat

Er ist beim FC Basel groß geworden, hat bei S04 die ersten Schritte im internationalen Fußball gemeistert und ist schließlich in Spanien zu einem absoluten Weltstar geworden. Unter anderem konnte er mit dem FC Barcelona die Champions League gewinnen, dazu wurde er mit dem FC Sevilla gleich zweimal Europa-League-Sieger.

2015 wurde der ehemalige kroatische Nationalspieler Kroatiens Fußballer des Jahres. Über Jahre hinweg war er im Mittelfeld Kroatiens gesetzt. Im Januar hat sich der 36-Jährige jedoch erstmals aus Europa verabschiedet – er folgte dem Ruf des Geldes in die saudi-arabische erste Liga.

Nach nur einem halben Jahr könnte er nun jedoch nach Europa – genauer gesagt in seine Heimat – zurückkehren. Laut Romano zeigt Hajduk Split Interesse am 36-jährigen Kroaten. Allen voran Gennaro Gattuso soll Befürworter der Verpflichtung sein. Der Italiener wurde kürzlich als neuer Trainer des Traditionsklubs vorgestellt.

Er gewann in seiner Karriere sämtliche Trophäen – unter anderem den DFB-Pokal mit Schalke. Nun könnte Ivan Rakitić in seine kroatische Heimat zurückkehren. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Hajduk mit Interesse an Rakitic

Für einen Wechsel nach Kroatien müsste er sicherlich auf viel Gehalt verzichten – in Saudi-Arabien streicht er derzeit ein nahezu fürstliches Gehalt ein. Kontakt zum Berater des ehemaligen Schalke-Stars wurde bereits aufgenommen, wie Romano erklärt. Rakitic betonte in der Vergangenheit schon des Öfteren, dass Hajduk sein Herzensklub sei. Den kroatischen Traditionsklub würde er schon seit seiner Kindheit unterstützen.

Allerdings könnte eine mögliche Ablöse im Weg stehen. So ist es auch möglich, dass Gattuso und Co. auch auf einen ablösefreien Wechsel im kommenden Sommer schielen könnten. Fakt ist: Rakitic würde für seinen Herzensklub wohl auf viel Geld verzichten und stünde einer Rückkehr in die Heimat offen gegenüber.