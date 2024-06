FC Schalke 04: Transfer-Doppelschlag! Königsblau sorgt für Überraschung

Vor knapp drei Wochen hat der FC Schalke 04 ein Novum in der Vereinshistorie bekannt gegeben: Erstmals in der Geschichte des S04 kooperiert der Pottklub direkt mit einem Partnerverein. Der VVV Venlo und Königsblau haben sich auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt.

Einer der Hauptpunkt der Partnerschaft sind mögliche Transfers zwischen beiden Klubs. Nun ist der Startschuss dieses Projekts endgültig gefallen: Gleich zwei Youngsters des FC Schalke 04 werden in der kommenden Saison für Venlo auflaufen.

FC Schalke schickt zwei Youngsters nach Venlo

Schon bei der Bekanntgabe der Partnerschaft zwischen S04 und Venlo hieß es, dass vor allem junge Spieler von Königsblau Richtung Venlo wechseln werden, um sich dort besser zu entwickeln. Nun ist es so weit – die Partnerschaft der beiden Klubs trägt ihre ersten Früchte.

Wie Schalke am Mittwoch (26. Juni) bekannt gab, werden sowohl Emmanuel Gyamfi als auch Paul Pöpperl nach Venlo verliehen. „Wir freuen uns, dass wir mit ihm und Emmanuel Gyamfi gleich zwei Youngster haben, die nun genau wie die VVV von unserer Kooperation profitieren werden“, betonte Sportdirektor Marc Wilmots im Namen der sportlichen Führung des S04.

„Es ist eine große Chance, bei einem Verein wie Venlo wertvolle Erfahrungen sammeln zu können. In einer neuen Liga möchte ich das Beste aus mir und für das Team herausholen“, erklärte Gymanfi mit Blick auf seinen Schritt in die zweite niederländische Liga. Langfristig soll er jedoch beim S04 eingeplant sein.

Pöpperl unterschreibt Profi-Vertrag

Im Rahmen seiner Leihe zu Venlo hat Pöpperl auch seinen ersten Lizenzspielervertrag auf Schalke unterschrieben – damit hat man den 21-jährigen Offensivakteur langfristig gebunden. „Paul verfügt über viel Talent, welches er in der vergangenen Saison in der U23 gezeigt hat. Wir trauen ihm perspektivisch den Schritt in den Lizenzbereich zu. Um ihn darauf bestmöglich vorzubereiten, soll er bei unserem Partnerverein in Venlo Spielpraxis auf noch höherem Niveau sammeln“, so Wilmots über den Youngster.

„Ich bin sehr glücklich darüber, meinen ersten Lizenzspielervertrag auf Schalke unterschrieben zu haben. Die Zeit in Venlo will ich nutzen, um mich fußballerisch weiterzuentwickeln und das Team voranzubringen“, so Pöpperl selbst über seinen Profi-Vertrag bei S04 und seinem Wechsel in die Niederlande. In der vergangenen Saison kam er auf elf Torbeteiligungen für die U23 des Pottklubs.