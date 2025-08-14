Schalke 04 auf der Suche nach Offensiv-Power! Lockt Muslic den nächsten Bosnier zu S04?

Schalke 04 hat die ersten Spiele der Saison hinter sich. Die ersten Erkenntnisse: Miron Muslic und sein Team haben es geschafft, die wacklige Defensive der letzten Jahre zu stabilisieren. Defensiv sah das bislang gut aus, doch die Offensive hat noch mächtig Probleme. Neuzugänge sollen noch kommen und für mehr Alarm im Angriff sorgen.

Dabei könnte auch ein Spieler interessant werden, den sowohl Muslic als auch Nikola Katic wohl schon bestens kennen dürften. Luka Kulenovic konnte in der vergangenen Saison in den Niederlanden auf sich aufmerksam machen. Lockt Katic einen Nationalmannschaftskollegen zu Schalke?

Bosnische Mittelsturm-Kante einer für Schalke 04?

Groß, abschlussstark und enorm präsent in den Zweikämpfen – Luka Kulenovic bringt alle Attribute mit, die Muslic gerne bei einem Stürmer sieht. Der 25-Jährige bringt eine Menge Wucht und Power mit, bindet sich jedoch auch ins Spiel ein und setzt seine Mitspieler in Szene.

Im November 2024 feierte der Mittelstürmer sein Debüt für die bosnische Nationalmannschaft, im Juni 2025 stand er gemeinsam mit S04-Abwehrchef Nikola Katic im Kader der Nationalelf. Die beiden dürften sich also schon ein wenig kennen. Da auch Coach Muslic bosnische Wurzeln hat und sich enorm mit dem bosnischen Fußball beschäftigt, wird auch er Kulenovic schon bestens kennen.

Der in Kanada geborene Stürmer steht bei Heracles Almelo in den Niederlanden unter Vertrag und kam in der vergangenen Saison aus zwölf Torbeteiligungen in 27 Spielen. Zuvor spielte er in Bosnien und Slowenien, eher er im Sommer 2024 für etwas weniger als eine Million Euro in die Eredivisie wechselte.

Hat S04 Interesse?

Für Schalke könnte er vor allem bei einem Abgang von Moussa Sylla interessant werden. Denn dann wäre wohl auch die finanziellen Mittel da, um Kulenovic aus Almelo loszueisen. Er wäre in jedem Fall ein Stürmer, der vielen Abwehrspielern in Liga zwei Probleme bereiten könnte – aufgrund seiner Körperlichkeit und seiner Torgefahr.

Ob Königsblau den 25-Jährigen tatsächlich auf dem Schirm hat und ein Wechsel zu Stande kommen könnte, sobald der finanzielle Rahmen passen würde, ist noch unklar. Fakt ist: Kulenovic wäre für S04 ein spannender Spieler, der sich wohl schnell in das Team und das Spielsystem einfügen könnte.