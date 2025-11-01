Neuer Stürmer für Muslic? Plötzlich könnte dieser Bundesliga-Star ein Thema bei S04 werden

Schalke 04 reitet die Erfolgswelle weiter! Nach zehn Spieltagen steht Königsblau auf Rang eins, führt die Tabelle der zweiten Bundesliga sensationell an. Derzeit läuft es für Miron Muslic und sein Team blendend. Und doch werden die Knappen-Bosse um Muslic und Sportchef Frank Baumann mit Blick auf den Winter mögliche Neuzugänge ausmachen wollen – schließlich gibt es trotz der starken Auftritte noch einige Baustellen im S04-Kader.

Vor allem die Offensive könnte wohl noch einen starken Transfer gebrauchen. Denn im Laufe der Hinrunde fehlen Schalke 04 immer wieder Offensiv-Kräfte. Während sich die Defensive zum Prunkstück der Mannschaft entwickelt hat, könnte der Sturm neben Kenan Karaman und Moussa Sylla einen weiteren Unterschiedsspieler gebrauchen. Kommt dieser vom Hamburger SV?

Bedienen sich Baumann und S04 beim HSV?

Kaum ein Spieler stand in den letzten Jahren für so viel Konstanz und so viel Torgefahr in Liga zwei wie er: Beim HSV hat sich Robert Glatzel zu dem absoluten Top-Stürmer der zweiten Liga entwickelt. Glatzel war Jahr für Jahr kurz davor, den einstigen Bundesliga-Dino zurück in Liga eins zu schießen. Jedes Mal scheiterte er mit seinem Team nur knapp. Bis der Aufstieg in der vergangenen Saison, in der er lange verletzt war, endlich klappen wollte.

In seinen ersten drei Jahren hat Glatzel nie weniger als 26 Torbeteiligungen geliefert, auch in der letzten Saison, in der er nur 15 Mal auf dem Platz stand, traf er zehnmal. Und in der laufenden Saison? Mittlerweile spielt der Publikumsliebling keine große Rolle mehr. Kein einziges Mal in der Startelf, nur sechs Kurzeinsätze und kein einziger Scorer – das ist die bittere Statistik von Glatzel in der Saison 2025/26.

++ Bittere Kunde für Schalke und Muslic! Nächster Neuzugang fehlt mehrere Wochen ++

Zuletzt setzte HSV-Coach Merlin Polzin den Top-Stürmer gar auf die Tribüne. Die 0:1-Niederlage seiner Mannschaft gegen den VfL Wolfsburg musste er also der Loge anschauen. „Wir haben das große Glück, dass wir nur einen verletzten Spieler und einen sehr, sehr großen Kader haben“, erklärt Polzin vor Anpfiff der Partie bei „Sky“. „Da müssen wir menschlich teilweise sehr harte Entscheidungen treffen“, erklärte er. Zwar betonte er, dass er weiterhin sehr glücklich sei, Glatzel zu haben. Doch spätestens seit diesem Spiel scheint ein Abschied im Winter mehr als realistisch.

Glatzel wäre ein Statement-Transfer

Kommt dort Schalke 04 ins Spiel? Mit Sylla hat Schalke zweifelsfrei einen Top-Angreifer in den eigenen Reihen. Und doch würde Glatzel eine andere, eine spannende Komponente in das Schalker Spiel bringen. Er könnte die langen Bälle, die Königsblau hinten raus immer mal wieder gerne spielt, fest machen und verarbeiten. Es heißt, S04 habe für Muslic schon im Sommer nach einem solchen Spielertyp gesucht. Schon damals soll Muslic von der Idee, Glatzel zu verpflichten, angetan gewesen sein. Konkret ist es im Sommer noch nicht gewesen – weil Glatzel den HSV nicht verlassen wollte, der HSV Glatzel nicht abgeben wollte und Sylla auf Schalke geblieben ist.

Weitere News:

Im Winter könnte in diese Sache jedoch eine andere Dynamik reinkommen – schließlich dürfte Glatzel mit seiner Situation in Hamburg alles andere als zufrieden sein. Und die Aufgabe, Schalke früher oder später ebenfalls zurück in die erste Liga zu schießen, könnte ihn reizen. Mit ihm würde S04 in jedem Fall einen echten Coup landen. Ob S04 jedoch Interesse hat, ob Glatzel Hamburg tatsächlich verlassen wollen würde, ist noch unklar. Für alle Seiten könnte eine Leihe jedoch eine spannende Möglichkeit bieten.