Schalke wollte ihn schon im Winter – klopft S04 erneut bei einem Bundesliga-Star an?

Langsam beginnt die ganz heiße Phase des Transfersommers! In wenigen Wochen schließt das Transferfenster – dann muss der Kader des FC Schalke 04 zwangsläufig stehen. Allerdings müssen S04-Sportchef Frank Baumann und Co. noch einige Baustellen angehen. Eine davon ist zwangsläufig das (offensive) Zentrum.

Schon im Winter wollte man im Zentrum nachlegen – damals noch als Partner für Paul Seguin. Seguin ist mittlerweile bekanntlich nicht mehr bei S04 und doch sind die Knappen auf der Suche nach einem dynamischen Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensiv. Wird ein Gerücht aus dem Winter nun noch einmal heiß?

Becker erneut ein Thema bei S04?

25 Jahre alt, kennt die erste und zweite Bundesliga bestens, ist mit und gegen den Ball stark und passt perfekt in das Spielerprofil, das sich Chefcoach Miron Muslic wünscht: Finn Ole Becker könnte in den letzten Tagen des Sommer-Transferfensters noch einmal interessant werden.

Der zentrale Mittelfeldmann stand beim 4:0-Auswärtssieg über Hansa Rostock im DFB-Pokal überhaupt nicht im Kader – dabei war er weder verletzt noch krank. In Hoffenheim scheint er nicht mehr wirklich gefragt zu sein. Dazu läuft im Sommer 2026 sein Vertrag in Sinsheim aus.

So könnte Becker in den kommenden Tagen noch durchaus wechseln, damit die TSG noch eine kleine Ablöse einstreicht. Ganz billig würde Becker für S04 auch mit auslaufendem Vertrag nicht werden. Finanziell stemmbar wäre ein Transfer sicherlich schon.

Becker Nummer drei?

Ob S04 auch in diesem Sommer noch Interesse an Becker hat, ist unklar. Allerdings wäre er aufgrund der Vertragssituation gepaart mit seinem Spielerprofil enorm interessant für Muslic und Schalke. Besonders kurios: Sollte es zu einem Transfer kommen, wäre er wohl Becker Nummer drei bei Königsblau. Neben Vizekapitän Timo Becker und Flügel-Youngster Vitalie Becker.

Fakt ist: Auf Schalke muss noch etwas passieren, bei S04 wird noch etwas passieren. Becker wäre eine spannende Option für das Zentrum. Allerdings wird Königsblau auch in der Offensive und auf den Schienen noch neue Akteure brauchen. Ob dann noch Platz und Geld für Becker wäre?

