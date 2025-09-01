S04 macht Transfer-Coup perfekt – dieses Detail lässt alle Fans sofort aufschrecken

Neuzugang Nummer sechs für Schalke 04! Am „Deadline-Day“ (01. September) hat Königsblau einen weiteren Neuzugang verkündet. Christian Gomis ist vom FC Winterthur zu S04 gewechselt. Der Angreifer soll künftig für Gefahr im gegnerischen Sechzehner sorgen.

Im Rahmen der Transfer-Verkündung hat S04 ein pikantes Detail verkündet. Denn Gomis wird künftig mit der Nummer sieben auflaufen. Damit tritt er in große Fußstapfen. Denn die „sieben“ ist auf Schalke keine gewöhnliche Nummer.

S04-Neuzugang bekommt legendäre Trikotnummer

S04 hat für den 25-jährigen Senegalesen etwas mehr als anderthalb Millionen Euro auf den Tisch gelegt – für Königsblau keine geringe Summe. Dementsprechend groß sind die Hoffnungen, dass Gomis auf Schalke einschlagen wird und seine gute Torquote aus Winterthur fortsetzen kann. In den ersten sechs Saisonspielen traf Gomis vier Mal für den FCW.

Auf Schalke soll er ebenfalls für Torgefahr, Treffer und Assist stehen – ein Beispiel kann er sich an seinen Vorgängern nehmen: Mit Stan Libuda und Raul trugen unter anderem zwei der größten Legendes des Pottklubs die „sieben“. Zuletzt war diese Trikotnummer jedoch eher Fluch als Segen.

Denn Akteure wie Paul Seguin, Darko Churlinov, Jordan Larsson und Co. waren alles andere als nachhaltig erfolgreich. Bleibt aus S04-Sicht nur zu hoffen, dass Gomis ein ähnliches Schicksal erspart bleibt.

Gomis erinnert mit Post an Rauls Erbe

Gomis scheint jedoch zu wissen, in welche Fußstapfen er auf Schalke treten wird. Der S04-Neuzugang postete kurz nach seiner Vertragsunterschrift ein Bild auf Instagram, das ein eingerahmtes Raul-Trikot zeigt. Die spanische Fußballlegende trug die Nummer sieben zwei Jahre lang.

Besonders spannend: Neben der senegalesischen Staatsbürgerschaft hat Gomis auch den spanischen Pass. In gewisser Weise trägt also nach Raul wieder ein Spanier die „sieben“ auf Schalke. Ein gutes Omen für S04 und Gomis?