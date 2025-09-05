Riskant, aber durchdacht: Kuriose Entscheidung von Baumann und Co. lässt S04-Fans staunen

Die Transferphase ist vorbei, das Fenster in Deutschland für Neuzugänge seit Montag (01. September) offiziell geschlossen. Es können nur noch vereinslose Spieler geholt werden. Wie nahezu jeden Sommer verzeichnet S04 auch in diesem Jahr enorm viele Transferbewegungen – auf der Zugangsseite sind es sechs Spieler geworden.

Vor allem die Defensive ist von Sportchef Frank Baumann und Co. komplett umgekrempelt worden. Die Neuverpflichtungen haben bisher gesessen, die meisten sind direkt eingeschlagen. Und doch sorgt die Transferstrategie von S04 bei den Fans für ein wenig Verwirrung.

S04 verzichtet erneut komplett auf Leihen

Timo Becker, Nikola Katic, Hassan Kurucay, Sofiane El-Faouzi, Finn Porath und Christian Gomis – all diese Spieler hat Schalke 04 in diesem Sommer verpflichtet. Eines fällt dabei sofort auf: Jeder dieser Spieler kam entweder ablösefrei zu Königsblau oder per festem Transfer.

Wie schon im Sommer 2024 hat Schalke auch in diesem Jahr komplett auf Leihgeschäfte verzichtet – zumindest auf der Zugangsseite. Königsblau hat vier der sechs Spieler für eine jeweilige Ablöse gekauft. Einzig Becker und Kurucay kamen zum „Nulltarif“ zurück zu S04. Am meisten Geld hat man für Gomis auf den Tisch gelegt. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Königsbau mehr als eine Million Euro an den FC Winterthur überwiesen haben.

Doch die Frage, die sich alle Fans jetzt stellen, lautet: Wieso gab es erneut keine Leihen? Schließlich bietet sich durch Leihgeschäfte die Möglichkeit, die Qualität des Kaders enorm nach oben zu schrauben. Dazu ist es mittlerweile üblich eine Kaufoption oder gar eine Kaufpflicht in dem Vertrag zu verankern, um den Spieler doch langfristig halten zu können.

Knappen-Bosse verpflichten gezielte Soforthilfen

Schalke entschied sich – bewusst oder unbewusst – gegen Leihgeschäfte. Ob Baumann und Co. an solchen Transfermodellen gearbeitet haben und es schlichtweg nicht zustande gekommen ist, ist nicht klar. Doch Fakt ist: Die Konkurrenz hat zuhauf auf Leihgeschäfte zurückgegriffen und die Kaderqualität mächtig nach oben geschraubt. Fortuna Düsseldorf hat beispielsweise gleich fünf Leihen abgeschossen, der 1. FC Nürnberg gar sechs.

Und doch kann man sagen: Schalke hat in diesem Sommer die Qualität der Neuzugänge klar in den Vordergrund gestellt. Alle sechs Neuverpflichtungen sind als Stammspieler eingeplant. Bis auf Gomis, der erst am „Deadline-Day“ gekommen war, haben sich alle Neuzugänge bereits als Leistungsträger etabliert. Qualität vor Quantität, gezieltes Einkaufen, um den Kader punktuell zu stärken – diese Schiene sind die Knappen-Bosse in diesem Sommer gefahren. Ob dieser Plan vollends aufgeht, werden die kommenden Wochen und Monate zeigen.