Nach Transfer-Wirrwarr – S04-Profi nun doch vor dem Abflug

Das Transferfenster ist seit Montag (01. September) geschlossen, Neuzugänge von anderen Vereinen kann Schalke 04 also nicht mehr holen. Allerdings kann der Revierklub noch das ein oder andere Geschäft abwickeln – etwa in Form von Abgängen.

Zu Beginn des Sommers hatte Schalke einige Abgangskandidaten – die allermeisten ist der Pottklub schon losgeworden. Ein weiterer könnte in Kürze dazu kommen: Pape Meissa Ba steht vor einem Wechsel.

Ba verlässt Schalke wohl doch noch

Er war schon in England, der Wechsel zu den Queens Park Rangers schien perfekt. Doch dann äußerten die Briten Bedenken ob seines Gesundheitszustandes – völlig unbegründet, heißt es vonseiten des S04. Schließlich war Ba in den letzten Jahren nie verletzt. Und doch distanzierte sich QPR von einem Ba-Deal.

Doch nun scheint er doch einen Klub zu finden: Laut übereinstimmenden Medienberichten befindet sich Ba bereits in Polen, um einen Wechsel zum polnischen Erstligisten Widzew Lodz zu finalisieren.

Lodz soll großes Interesse an dem Senegalesen haben. Ob ein Wechsel tatsächlich zu Stande kommt, ist noch nicht klar. Aber alle Parteien sollen optimistisch sein – das waren S04 und Ba jedoch auch schon bei QPR.

Abschied nach nur sechs Monaten

Für alle Seiten wäre es wohl die beste Lösung, schließlich spielt Ba unter Miron Muslic keine Rolle mehr. Er ist nicht der Typ Stürmer, den sich Muslic wünscht. Daher würde S04 ihn gerne abgeben – auch zu einer überschaubaren Ablöse. Im Rahmen des möglichen Wechsels zu QPR stand gar ein ablösefreier Wechsel im Raum.

Ob S04 im Falle eines Ba-Wechsels zu Lodz noch eine Ablöse kassieren sollte, ist unklar. Und doch würde mit ihm der nächste Streichkandidat gehen. Schalke dünnt den Kader also weiter aus.